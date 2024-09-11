Мэрия рассекретила адреса бомбоубежищ в Новосибирске

В 2023 году в мэрии Новосибирска корреспонденту Atas.info в ответ на запрос о местах расположения бомбоубежищ заявили, что эта информация не разглашается. В правовом поле убежища относятся к объектам гражданской обороны. Раскрытие их местонахождения может быть расценена как раскрытие гостайны.