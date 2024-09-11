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Мэрия рассекретила адреса бомбоубежищ в Новосибирске

Мэрия рассекретила адреса бомбоубежищ в Новосибирске

11 сентября 2024, 05:30
Фото: 1MI
Ранее эта информация не разглашалась, теперь доступ к ней возможен как через сайт, так и мобильное приложение системы «Мой Новосибирск».

На карту системы «Мой Новосибирск» добавили адреса пунктов временного размещения при ЧС (71), сборных эвакуационных пунктов (193), пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (74).

Мера призвана подготовить новосибирцев к возможным чрезвычайным ситуациям.

В 2023 году в мэрии Новосибирска корреспонденту Atas.info в ответ на запрос о местах расположения бомбоубежищ заявили, что эта информация не разглашается. В правовом поле убежища относятся к объектам гражданской обороны. Раскрытие их местонахождения может быть расценена как раскрытие гостайны.

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Летом-2024 проверяющие нашли больше ста нарушений в новосибирских укрытиях. Ранее СМИ насчитали порядка тысячи бомбоубежищ. Теперь адреса пунктов доступны всем, у кого есть доступ в интернет.

Ранее мы объясняли, когда пора направляться в сторону бомбоубежища, что брать с собой и где они находятся в Новосибирске.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Бомбоубежище
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