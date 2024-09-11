Мэрия рассекретила адреса бомбоубежищ в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
На карту системы «Мой Новосибирск» добавили адреса пунктов временного размещения при ЧС (71), сборных эвакуационных пунктов (193), пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (74).
Мера призвана подготовить новосибирцев к возможным чрезвычайным ситуациям.
В 2023 году в мэрии Новосибирска корреспонденту Atas.info в ответ на запрос о местах расположения бомбоубежищ заявили, что эта информация не разглашается. В правовом поле убежища относятся к объектам гражданской обороны. Раскрытие их местонахождения может быть расценена как раскрытие гостайны.
Летом-2024 проверяющие нашли больше ста нарушений в новосибирских укрытиях. Ранее СМИ насчитали порядка тысячи бомбоубежищ. Теперь адреса пунктов доступны всем, у кого есть доступ в интернет.
Ранее мы объясняли, когда пора направляться в сторону бомбоубежища, что брать с собой и где они находятся в Новосибирске.