Мошенник из Новосибирска заработал на подделках медицинских изделий 6 млн

Изначально он хотел производить медицинскую продукцию и даже организовал цех, но не смог оформить документы. В итоге предприниматель решил выпускать свою продукцию под видом известных производителей. Нелегальный бизнес принес ушлому сибиряку 6,1 млн рублей. Всего в 2017 году было совершено 48 поставок в больницы.