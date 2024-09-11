Мошенник из Новосибирска заработал на подделках медицинских изделий 6 млн

Posted 11 сентября, 11:03
Published 11 сентября, 11:03
Modified 11 сентября, 11:05
Updated 11 сентября, 11:05
Изначально он хотел производить медицинскую продукцию и даже организовал цех, но не смог оформить документы. В итоге предприниматель решил выпускать свою продукцию под видом известных производителей. Нелегальный бизнес принес ушлому сибиряку 6,1 млн рублей. Всего в 2017 году было совершено 48 поставок в больницы.
Мужчина стал участвовать в тендерах, представляясь дистрибьютором производителей медицинских изделий.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 238 УК РФ).