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Posted 11 сентября, 11:03

Published 11 сентября, 11:03

Modified 11 сентября, 11:05

Updated 11 сентября, 11:05

Мошенник из Новосибирска заработал на подделках медицинских изделий 6 млн

Мошенник из Новосибирска заработал на подделках медицинских изделий 6 млн

11 сентября 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
54-летний мужчина поставлял медицинские изделия, изготовленные кустарным способом, под видом брендов, рассказали в ГУ МВД РФ.

Изначально он хотел производить медицинскую продукцию и даже организовал цех, но не смог оформить документы. В итоге предприниматель решил выпускать свою продукцию под видом известных производителей. Нелегальный бизнес принес ушлому сибиряку 6,1 млн рублей. Всего в 2017 году было совершено 48 поставок в больницы.

Мужчина стал участвовать в тендерах, представляясь дистрибьютором производителей медицинских изделий.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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