Москва укрепляет позиции: VI Муниципальный форум БРИКС задает новые тренды

Сергей Черёмин убежден, что достижение столь впечатляющих результатов стало возможным благодаря комплексной поддержке предпринимателей со стороны региональных правительств и муниципалитетов. Правительство Москвы предлагает широкий спектр преференций для отечественного и иностранного бизнеса, что позволило сохранить высокие темпы экономического роста, особенно в инновационных и высокотехнологичных отраслях. Более 900 малых и средних предприятий за прошедший год перешагнули рубеж крупного бизнеса во многом благодаря содействию в наращивании их экспортного потенциала, льготам в технопарках и кластерах, а также всесторонней информационно-консультационной поддержке.