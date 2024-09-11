Москва укрепляет позиции: VI Муниципальный форум БРИКС задает новые тренды

Posted 11 сентября, 14:49
Published 11 сентября, 14:49
Modified 11 сентября, 14:50
Updated 11 сентября, 14:50
Масштабное мероприятие, прошедшее 27–28 августа 2024 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» при поддержке федеральных и региональных властей, а также ведущих институтов развития, привлекло внимание более 6000 делегатов из разных уголков планеты.
Одним из главных спикеров форума стал руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин. Выступая на сессии «Торгово-промышленные палаты мегаполисов стран БРИКС: содействие развитию экономики и предпринимательства», он особо отметил растущее значение БРИКС в налаживании контактов между государствами и крупнейшими городами.
Сергей Черёмин обратил внимание на повышенный интерес к объединению БРИКС со стороны новых участников, приведя в пример недавнюю заявку на вступление от Азербайджана. Он также отметил плодотворное взаимодействие ДВМС с Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) и Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ) в вопросах налаживания связей с бизнес-сообществом.
Руководитель ДВМС рассказал о значительных достижениях Москвы в развитии внешнеэкономического сотрудничества, в том числе с такими ключевыми партнерами, как Китай и Индия. Так, объем внешнеэкономического взаимодействия с КНР в прошлом году преодолел знаковый рубеж в 100 млрд долларов.
Сергей Черёмин убежден, что достижение столь впечатляющих результатов стало возможным благодаря комплексной поддержке предпринимателей со стороны региональных правительств и муниципалитетов. Правительство Москвы предлагает широкий спектр преференций для отечественного и иностранного бизнеса, что позволило сохранить высокие темпы экономического роста, особенно в инновационных и высокотехнологичных отраслях. Более 900 малых и средних предприятий за прошедший год перешагнули рубеж крупного бизнеса во многом благодаря содействию в наращивании их экспортного потенциала, льготам в технопарках и кластерах, а также всесторонней информационно-консультационной поддержке.
По словам Сергея Черёмина Москва активно взаимодействует с более чем 150 странами мира, практикует заключение программ сотрудничества с крупными мегаполисами, столицами стран БРИКС. Он не оставил без внимания тот факт, что в 2022 году ООН-Хабитат присвоила Москве первое место в мире по уровню развития инфраструктуры и качеству жизни, что стало возможным благодаря активному международному внешнеэкономическому сотрудничеству.
В рамках секции «Создание инновационных платформ для постоянного диалога между городами и регионами-партнёрами БРИКС», соорганизатором которой стал ДВМС, речь шла об активном поиске новых форматов взаимодействия, среди которых глава ДВМС выделил межпарламентское сотрудничество и создание инновационных платформ для обмена опытом между мегаполисами и муниципалитетами.
Сергей Черёмин поделился опытом Москвы, которая за последнее десятилетие совершила переход от традиционных договоров о побратимстве к подписанию трехлетних программ взаимодействия, которые охватывают наиболее актуальные вопросы городского развития. Благодаря такому подходу удалось добиться внушительных результатов в изучении лучших международных практик и реализовать ряд знаковых проектов, таких как система интеллектуального управления дорожным движением. Подводя итоги своего выступления, Сергей Черёмин анонсировал проведение Дней Москвы в Бразилии в 2025 году.
В рамках форума также выступили президент МТПП Владимир Платонов, представители ОАЭ, Ирана и Китая. Они единодушно отметили возрастающую роль БРИКС в мировой экономике, подчеркнули необходимость углубления международного сотрудничества и укрепления связей между торгово-промышленными палатами стран-участниц.