Названы сроки завершения «бабьего лета» — когда начнутся заморозки и снег

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
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С 10 сентября в регионе потеплело до +15 днем. День был солнечным, чему новосибирцы очень обрадовались, так как в сентябре все время шел дождь и сохранялась пасмурная погода.
Сервис «Яндекс. Погода», который ранее обещал похолодание в ближайшее время, теперь информирует, что такая погода сохранится в Новосибирске до 22 сентября. Дождей при этом не обещают, но вот солнечных дней будет мало: облачность станет переменной.
В ночное время столбик термометра, в среднем, покажет +6. С 23 сентября похолодает до +9. Ближе к октябрю и вовсе придут заморозки до +5 днем. Первый снег обещают 10 октября.
Сайт gismeteo сообщает, что самым теплым днем станет 19 число, когда воздух прогреется до +17 днем. Небольшие дожди начнутся с 21 сентября.
Тем временем, из-за пасмурной погоды, аграрии несут колоссальные убытки.