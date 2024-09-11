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Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

Тепло сохранится

Названы сроки завершения «бабьего лета» — когда начнутся заморозки и снег

11 сентября 2024, 02:35
Фото: atas.info
Тепло сохранится

Названы сроки завершения «бабьего лета» в Новосибирске

В Новосибирске продолжается «бабье лето»: синоптики представили прогноз, сколько еще оно продержится осенью 2024.

С 10 сентября в регионе потеплело до +15 днем. День был солнечным, чему новосибирцы очень обрадовались, так как в сентябре все время шел дождь и сохранялась пасмурная погода.

Сервис «Яндекс. Погода», который ранее обещал похолодание в ближайшее время, теперь информирует, что такая погода сохранится в Новосибирске до 22 сентября. Дождей при этом не обещают, но вот солнечных дней будет мало: облачность станет переменной.

В ночное время столбик термометра, в среднем, покажет +6. С 23 сентября похолодает до +9. Ближе к октябрю и вовсе придут заморозки до +5 днем. Первый снег обещают 10 октября.

Сайт gismeteo сообщает, что самым теплым днем станет 19 число, когда воздух прогреется до +17 днем. Небольшие дожди начнутся с 21 сентября.

Тем временем, из-за пасмурной погоды, аграрии несут колоссальные убытки.

Все ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирске завершат 1 ноября
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