Названы сроки завершения «бабьего лета» — когда начнутся заморозки и снег

Сервис «Яндекс. Погода», который ранее обещал похолодание в ближайшее время, теперь информирует, что такая погода сохранится в Новосибирске до 22 сентября. Дождей при этом не обещают, но вот солнечных дней будет мало: облачность станет переменной.