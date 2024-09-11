Осенний призыв — кого и когда призовут отдавать долг Родине

Posted 11 сентября, 11:47
Published 11 сентября, 11:47
Modified 11 сентября, 11:49
Updated 11 сентября, 11:49
Призывная кампания совсем скоро начнется. Пока точная дата старта не называется. В правительстве Новосибирской области начали работу над проектом соответствующего постановления.
До начала осеннего призыва необходимо подготовить пункты для обследования и осмотра юношей. Будут сформированы команды врачей, которые определят степень годности жителей Новосибирской области.
Напомним, что из новшеств призывной кампании можно отметить начало рассылки электронных повесток, а также увеличение призывного возраста до 30 лет. Отметим, что ранее мы сообщали о стрельбе в Новосибирске.