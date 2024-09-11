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Posted 11 сентября, 11:47

Published 11 сентября, 11:47

Modified 11 сентября, 11:49

Updated 11 сентября, 11:49

Подготовка к осеннему призыву

Осенний призыв — кого и когда призовут отдавать долг Родине

11 сентября 2024, 11:47
Фото: 1MI
Подготовка к осеннему призыву

В Новосибирской области началась подготовка к осеннему призыву

В правительстве стартовала подготовительная работа к осеннему призыву, соответствующий проект документа был опубликован на официальном сайте региона.

Призывная кампания совсем скоро начнется. Пока точная дата старта не называется. В правительстве Новосибирской области начали работу над проектом соответствующего постановления.

До начала осеннего призыва необходимо подготовить пункты для обследования и осмотра юношей. Будут сформированы команды врачей, которые определят степень годности жителей Новосибирской области.

Напомним, что из новшеств призывной кампании можно отметить начало рассылки электронных повесток, а также увеличение призывного возраста до 30 лет. Отметим, что ранее мы сообщали о стрельбе в Новосибирске.

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