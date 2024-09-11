Призыв рожать в 18 лет — вред и польза раннего материнства

Женщинам Новосибирска раскрыли пользу и вред ранних родов

Демографическая ситуация в России оставляет желать лучшего, за первые пять месяцев 2024 года в регионе родилось на 330 детей меньше, чем в прошлом году. В качестве одной из мер россиянок призывают рожать как можно раньше — что по этому поводу думает психотерапевт.