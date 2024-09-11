Призыв рожать в 18 лет — вред и польза раннего материнства

Posted 11 сентября, 10:14
Published 11 сентября, 10:14
Modified 11 сентября, 10:16
Updated 11 сентября, 10:16
Ранее председатель Новосибирского отделения «Союза отцов России» Сергей Майоров призвал женщин рожать как можно раньше, последовав примеру его семьи. Общественник — отец пятерых детей, причем старший родился, когда его матери было 18 лет. Майоров уверен: молодость матери необходима для здорового потомства.
Atas.info узнал у врача-психотерапевта Игоря Ляха, насколько это является нормой для женщины. Эксперт считает, что ранние роды более естественны, чем в позднем возрасте. Ранние роды — это и есть норма.
«Материнство — это естественное состояние психически и физически здоровой женщины. И все возникающие трудности преодолимы, если она окружена заботой со стороны мужа и семьи», — говорит психотерапевт.
Нужно положить конец пропаганде бесконечной подростковости, считает психотерапевт. За последние 50 лет индустрия развлечений сбила естественные ориентиры девушек, когда главенствовала установка «развлекайся и не парься».
«Долгое время в людях развивали потребительские ценности, плачевный результат мы видим сейчас в виде статистики — 1,43 ребенка на женщину. Первых детей зачастую рождают в 35 лет. Женщины, рожденные в 1980-х и выросшие в 1990-х годах, откладывают рождение детей. В годы их становления пропагандировали идею, что это рискованно, ты можешь потерять работу, если родишь. В результате эти женщины решали рожать после 30-ти. В таком случае решиться на рождение второго ребенка достаточно сложно, это маловероятно», — говорит Игорь Лях.
Итог — демографическая яма, которая накрыла страну в 2000-е годы.
Идея ранних родов способна сработать при создании соответствующих социальных институтов, которые будут помогать молодым матерям в уходе за первенцами, уверен Игорь Лях.
Важно, чтобы женщина при ранней беременности не подвергалась высокому стрессу. Это может нанести вред. После таких родов женщина не захочет рожать второго или ей гораздо сложнее будет решиться на такой шаг.
Для этого молодой матери необходима поддержка не только мужа и семьи, но и общества.
«В первую очередь требуется поменять подход к деторождению у родителей будущих матерей, которые мыслят стратегиями прошлого века: рожать нужно после того, как ты сделал карьеру. Также важно более внимательное отношение к матерям со стороны работодателей. Только работодатели способны показать, что женщины с детьми имеют ценность для общества, и они создают для них благоприятные условия. В таком случае стратегия будет иметь успех, но она требует решения федерального уровня».
Ранее психотерапевт дал советы, как вести себя при встрече с эксгибиционистом — их время от времени замечают в Новосибирске.