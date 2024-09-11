Росбанк станет филиалом Т-Банка по предложению менеджмента компаний

Posted 11 сентября, 19:00
Published 11 сентября, 19:00
Modified 11 сентября, 19:01
Updated 11 сентября, 19:01
Эффективность объединения будет обеспечена использованием общих платформенных ИТ-решений, которые помогут не дублировать функции, не потребуют дополнительных затрат и могут быть реализованы достаточно быстро. Процессом интеграции будет руководить опытная команда, передает rosbalt.ru.
Подчеркивается, что для ключевых корпоративных клиентов и прайвет-сегмента сохранится офлайн-формат сопровождения. Остальные клиенты могут воспользоваться онлайн-обслуживанием.
В ходе интеграции количество банкоматов Т-Банка вырастет до 10 тысяч. Сотрудники Росбанка, число которых составляет около девяти тысяч человек, будут переведены в Т-Банк. При этом штат Т-Банка уже насчитывает более 90 тысяч сотрудников.
Глава Т-Банка Станислав Близнюк отметил, что качество услуг объединенного банка останется на высоком уровне.
Председатель правления Росбанка Николай Сидоров выразил уверенность, что объединение опыта и экспертизы обоих банков откроет новые возможности для клиентов.
Отмечается, что все обязательства Росбанка по ранее заключенным договорам остаются в силе.