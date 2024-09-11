Росбанк станет филиалом Т-Банка по предложению менеджмента компаний

В ходе интеграции количество банкоматов Т-Банка вырастет до 10 тысяч. Сотрудники Росбанка, число которых составляет около девяти тысяч человек, будут переведены в Т-Банк. При этом штат Т-Банка уже насчитывает более 90 тысяч сотрудников.