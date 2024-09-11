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Posted 11 сентября, 19:00

Published 11 сентября, 19:00

Modified 11 сентября, 19:01

Updated 11 сентября, 19:01

Росбанк станет филиалом Т-Банка по предложению менеджмента компаний

Росбанк станет филиалом Т-Банка по предложению менеджмента компаний

11 сентября 2024, 19:00
Фото: 1MI
Руководство Росбанка и Т-Банка приняло решение об интеграции обеих финансовых организаций и создании на их базе крупной структуры, которая войдет в пятерку банков по объему средств населения. Решение топ-менеджмента поддержал акционер банков — «Интеррос».

Эффективность объединения будет обеспечена использованием общих платформенных ИТ-решений, которые помогут не дублировать функции, не потребуют дополнительных затрат и могут быть реализованы достаточно быстро. Процессом интеграции будет руководить опытная команда, передает rosbalt.ru.

Подчеркивается, что для ключевых корпоративных клиентов и прайвет-сегмента сохранится офлайн-формат сопровождения. Остальные клиенты могут воспользоваться онлайн-обслуживанием.

В ходе интеграции количество банкоматов Т-Банка вырастет до 10 тысяч. Сотрудники Росбанка, число которых составляет около девяти тысяч человек, будут переведены в Т-Банк. При этом штат Т-Банка уже насчитывает более 90 тысяч сотрудников.

Глава Т-Банка Станислав Близнюк отметил, что качество услуг объединенного банка останется на высоком уровне.

Председатель правления Росбанка Николай Сидоров выразил уверенность, что объединение опыта и экспертизы обоих банков откроет новые возможности для клиентов.

Отмечается, что все обязательства Росбанка по ранее заключенным договорам остаются в силе.

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