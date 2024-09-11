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Published Сегодня, 01:39

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Updated Сегодня, 01:41

Чем можно заболеть

Самый заразный штамм коронавируса ворвется в Новосибирск осенью

11 сентября 2024, 01:39
Фото: Изображение Midjourney
Чем можно заболеть
В Новосибирске прогнозируют появление опасного штамма коронавируса, сообщил вирусолог.

Новосибирцы могут заразиться осенью опасным вирусом. Заболеваемость резко начнет увеличиваться: касается это сезонных болезней (ОРВИ, гриппа).

Также люди могут заразиться мутированным штаммом ковида. По словам Якова Новоселова, им легко заразиться, но сама по себе болезнь протекает легко. Интересно, что новые штаммы появляются ежегодно осенью, в сезон простуд, когда иммунитет у населения ослаблен.

Еще эпидемиолог предполагает, что в Россию может проникнуть оспа обезьян, пишет Сиб.фм. Победить эту болезнь смогут прививки, которые во времена СССР ставили людям. Именно благодаря этому, очаг передачи станет минимальным.

По России гуляет самый романтичный вирус.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Иммунитет#Грипп#Осень#Вакцинация#Россия#Ковид#Вирус#Заболеваемость#Эпидемиолог#Простуда
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