Самый заразный штамм коронавируса ворвется в Новосибирск осенью

Также люди могут заразиться мутированным штаммом ковида. По словам Якова Новоселова, им легко заразиться, но сама по себе болезнь протекает легко. Интересно, что новые штаммы появляются ежегодно осенью, в сезон простуд, когда иммунитет у населения ослаблен.