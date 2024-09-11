Сибирячка простила сожителя за стрельбу и захват детей — что требуют соседи

По словам собеседницы, несмотря на то, что заложники не пострадали, а сожительница вовсе не считает своего возлюбленного виновным, он мог нанести вред окружающим. В ночь на 10 сентября, когда произошел инцидент, мужчина несколько раз выстрелил из окна дома на улице Жуковского.