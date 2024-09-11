Сибирячка простила сожителя за стрельбу и захват детей — что требуют соседи

Posted 11 сентября, 10:48
Published 11 сентября, 10:48
Modified 11 сентября, 10:51
Updated 11 сентября, 10:51
По словам собеседницы, несмотря на то, что заложники не пострадали, а сожительница вовсе не считает своего возлюбленного виновным, он мог нанести вред окружающим. В ночь на 10 сентября, когда произошел инцидент, мужчина несколько раз выстрелил из окна дома на улице Жуковского.
«Три выстрела раздались в первом часу ночи, на улице в это время могли быть люди (например, в этом месте часто гуляют с собаками). Этого человека нельзя выпускать из-под стражи, в ту ночь он представлял угрозу не только для своей семьи, но и для окружающих», — говорит местная жительница.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о захвате нескольких заложников. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил новосибирское ведомство доложить о ходе расследования.