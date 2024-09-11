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Posted 11 сентября, 10:48

Published 11 сентября, 10:48

Modified 11 сентября, 10:51

Updated 11 сентября, 10:51

Жители Новосибирска просят не прощать сварщика за захват заложников

Сибирячка простила сожителя за стрельбу и захват детей — что требуют соседи

11 сентября 2024, 10:48
Фото: 1MI

Жители Новосибирска просят не прощать сварщика за захват заложников

Мужчина, захвативший в заложники собственную семью, несколько раз выстрелил из окна из охотничьего ружья, рассказала Atas.info сибирячка, знакомая с ситуацией.

По словам собеседницы, несмотря на то, что заложники не пострадали, а сожительница вовсе не считает своего возлюбленного виновным, он мог нанести вред окружающим. В ночь на 10 сентября, когда произошел инцидент, мужчина несколько раз выстрелил из окна дома на улице Жуковского.

«Три выстрела раздались в первом часу ночи, на улице в это время могли быть люди (например, в этом месте часто гуляют с собаками). Этого человека нельзя выпускать из-под стражи, в ту ночь он представлял угрозу не только для своей семьи, но и для окружающих», — говорит местная жительница.
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о захвате детей в заложники
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о захвате нескольких заложников. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил новосибирское ведомство доложить о ходе расследования.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Заложники
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