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Метро не откроется

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске не откроют в 2024 году — причина

11 сентября 2024, 02:13
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Метро не откроется

В Новосибирске станцию метро «Спортивная» откроют в 2025 году

В Новосибирске многострадальную станцию метро «Спортивная» так и не откроют в 2024 году и в мэрии рассказали почему.

Очередной срок сдачи станции перенесли. Вместо 2024 года, департамент транспорта мэрии пообещал открыть ее в 2025 году. Перенос связан с поиском подрядчика для окончания ее возведения, пишет КП-Новосибирск.

Дело в том, что летом был разорван контракт с подрядчиком «СпецТрансСтрой». Она же делала ремонт Октябрьского моста. Договор также был расторгнут. В самом начале сентября компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

Отметим, что сроки сдачи станции «Спортивной», что находится между Речным вокзалом и другой станцией «Студенческой», переносят с 2022 года. Она не может пройти госэкспертизу.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Подрядчик
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