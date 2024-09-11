Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске не откроют в 2024 году — причина

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
Modified Сегодня, 02:15
Updated Сегодня, 02:15
Очередной срок сдачи станции перенесли. Вместо 2024 года, департамент транспорта мэрии пообещал открыть ее в 2025 году. Перенос связан с поиском подрядчика для окончания ее возведения, пишет КП-Новосибирск.
Дело в том, что летом был разорван контракт с подрядчиком «СпецТрансСтрой». Она же делала ремонт Октябрьского моста. Договор также был расторгнут. В самом начале сентября компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.
Отметим, что сроки сдачи станции «Спортивной», что находится между Речным вокзалом и другой станцией «Студенческой», переносят с 2022 года. Она не может пройти госэкспертизу.