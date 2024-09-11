Турист из Новосибирска травмировался в погоне за острыми ощущениями в Египте

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Все случилось 8 сентября во время отдыха новосибирца. Он с женой отправился на сафари по курорту Хургада. Экскурсию сибиряки выбрали с незабываемыми и острыми ощущениями.
Они поехали за экстримом вместе с группой других туристов. Их посадили в джип. Новосибирец забыл пристегнуться. Во время катания по пескам, поднялась буря и весь песок попал в кабину. Автомобиль резко подскочил, а мужчина стукнулся головой.
Гид помог пассажиру и доставил его в больницу, пишет Сиб.фм. Рану пострадавшему обработали и дали лекарства. Все обошлось без сотрясения мозга. Оставшийся отпуск новосибирец явно не был в восторге от боли.
Бывшая чиновница Анна Терешкова поделилась впечатлениями о сумасшедшем отдыхе на Камчатке.