atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Сафари прошло неудачно

Турист из Новосибирска травмировался в погоне за острыми ощущениями в Египте

11 сентября 2024, 05:47
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Сафари прошло неудачно
Новосибирский турист получил травму головы во время экскурсии в другой стране, о чем рассказал сибиряк.

Все случилось 8 сентября во время отдыха новосибирца. Он с женой отправился на сафари по курорту Хургада. Экскурсию сибиряки выбрали с незабываемыми и острыми ощущениями.

Они поехали за экстримом вместе с группой других туристов. Их посадили в джип. Новосибирец забыл пристегнуться. Во время катания по пескам, поднялась буря и весь песок попал в кабину. Автомобиль резко подскочил, а мужчина стукнулся головой.

Гид помог пассажиру и доставил его в больницу, пишет Сиб.фм. Рану пострадавшему обработали и дали лекарства. Все обошлось без сотрясения мозга. Оставшийся отпуск новосибирец явно не был в восторге от боли.

Бывшая чиновница Анна Терешкова поделилась впечатлениями о сумасшедшем отдыхе на Камчатке.

Туристический поезд по красотам Байкала — чем удивляли туристов все лето
Узнать подробнее
Читайте также:
Европейцы устали от туристов и готовятся ограничить их потокТуристы пожаловались на высочайшие цены на еду и услуги в ТурцииПоиски пропавшего новосибирского туриста остановлены в горах Алтая — причина
#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Туризм#Путешествия
Подпишитесь
Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске не откроют в 2024 году — причина
Сегодня, 02:13
Дорожники загадили реку под Новосибирском
Сегодня, 04:23
Заморозки погубили дачные посадки в Новосибирской области
Сегодня, 03:18
Названы сроки завершения «бабьего лета» — когда начнутся заморозки и снег
Сегодня, 02:35
Модная обувь — на чем остановить выбор осенью 2024 года
Вчера, 14:09
Ашхабад назван «самым странным городом в мире» — в чем причина
Вчера, 10:52