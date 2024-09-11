Турист из Новосибирска травмировался в погоне за острыми ощущениями в Египте

Они поехали за экстримом вместе с группой других туристов. Их посадили в джип. Новосибирец забыл пристегнуться. Во время катания по пескам, поднялась буря и весь песок попал в кабину. Автомобиль резко подскочил, а мужчина стукнулся головой.