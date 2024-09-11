Туристический поезд «Сибирь здесь» — чем будут удивлять пассажиров

Posted 11 сентября, 08:56
Published 11 сентября, 08:56
Modified 11 сентября, 08:58
Updated 11 сентября, 08:58
В Сибири стартовал туристический поезд, связавший Омск и Иркутск. За восемь дней путешественники побывают на экскурсиях в начальном и конечном пункте тура, а также сделают остановки в Новосибирске, Бийске, Томске, Новокузнецке, Абакане и Красноярске.
Маршрут поезда с символичным названием «Сибирь здесь» построен весьма удобным образом: ночь туристы проводят в дороге, утром прибывают на очередной вокзал, пересаживаются в экскурсионный автобус и отправляются осматривать местные достопримечательности.
Путешественники едут по Сибири в комфортных вагонах купейного класса и СВ. В дороге они питаются в вагоне-ресторане.
В первый железнодорожный круиз отправились 130 туристов, среди которых трэвел-блогеры и представители туристической индустрии Сибири.