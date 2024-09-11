Туристический поезд «Сибирь здесь» — чем будут удивлять пассажиров

В Сибири стартовал туристический поезд, связавший Омск и Иркутск. За восемь дней путешественники побывают на экскурсиях в начальном и конечном пункте тура, а также сделают остановки в Новосибирске, Бийске, Томске, Новокузнецке, Абакане и Красноярске.