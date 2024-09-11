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Posted 11 сентября, 08:56

Published 11 сентября, 08:56

Modified 11 сентября, 08:58

Updated 11 сентября, 08:58

Туристический поезд «Сибирь здесь» — чем будут удивлять пассажиров

Туристический поезд «Сибирь здесь» — чем будут удивлять пассажиров

11 сентября 2024, 08:56
Фото: Западно-Сибирская ЖД
За восемь дней путешественники посетят Новосибирск, Бийск, Томск, Новокузнецк, Абакан, Красноярск и завершат тур в Иркутске.

В Сибири стартовал туристический поезд, связавший Омск и Иркутск. За восемь дней путешественники побывают на экскурсиях в начальном и конечном пункте тура, а также сделают остановки в Новосибирске, Бийске, Томске, Новокузнецке, Абакане и Красноярске.

Маршрут поезда с символичным названием «Сибирь здесь» построен весьма удобным образом: ночь туристы проводят в дороге, утром прибывают на очередной вокзал, пересаживаются в экскурсионный автобус и отправляются осматривать местные достопримечательности.

Путешественники едут по Сибири в комфортных вагонах купейного класса и СВ. В дороге они питаются в вагоне-ресторане.

В первый железнодорожный круиз отправились 130 туристов, среди которых трэвел-блогеры и представители туристической индустрии Сибири.

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