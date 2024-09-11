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Posted 11 сентября, 08:28

Published 11 сентября, 08:28

Modified 11 сентября, 08:28

Updated 11 сентября, 08:28

Ученые создали роботизированную ногу с искусственными мышцами

Ученые создали роботизированную ногу с искусственными мышцами

11 сентября 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
Швейцарские и немецкие учёные разработали роботизированную ногу, оснащенную искусственными мышцами, способную прыгать по различным поверхностям, имитируя движения живых существ. Это устройство потребляет минимальное количество энергии.

Как передает newkhakasiya.online, отличительной чертой данной разработки является использование искусственных мышц вместо традиционных моторов. Это повышает энергоэффективность ноги, позволяя ей выполнять высокие прыжки и быстрые движения.

Исследователи объяснили, что такие мышцы работают за счёт статического электричества. Когда электроды сближаются под его воздействием, масло в пластиковых пакетах, наполовину покрытых черным электродом, перемещается в нужном направлении, вызывая сокращение мышц.

Электрогидравлическая нога потребляет меньше энергии, чем аналоги на моторах. Она может сгибаться и разгибаться, а сустав автоматически регулирует угол сгибания конечности в зависимости от типа поверхности.

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