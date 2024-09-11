Ученые создали роботизированную ногу с искусственными мышцами

Posted 11 сентября, 08:28
Published 11 сентября, 08:28
Modified 11 сентября, 08:28
Updated 11 сентября, 08:28
Как передает newkhakasiya.online, отличительной чертой данной разработки является использование искусственных мышц вместо традиционных моторов. Это повышает энергоэффективность ноги, позволяя ей выполнять высокие прыжки и быстрые движения.
Исследователи объяснили, что такие мышцы работают за счёт статического электричества. Когда электроды сближаются под его воздействием, масло в пластиковых пакетах, наполовину покрытых черным электродом, перемещается в нужном направлении, вызывая сокращение мышц.
Электрогидравлическая нога потребляет меньше энергии, чем аналоги на моторах. Она может сгибаться и разгибаться, а сустав автоматически регулирует угол сгибания конечности в зависимости от типа поверхности.