Заморозки погубили дачные посадки в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Во многих районах области дачники и жители частных домов столкнулись с уничтожением посадок. Касается это как урожая на огородах, так и цветов в палисадниках.
Ночных заморозков, а они в регионе достигали отметки -2, не выдерживали розы, пионы и другие растения, которые появляются в садах каждый год.
«Я накрывала их материалом для парников на ночь, бесполезно, розы вымерзли. Если пионы сезонно уже начинают засыхать, то за розы обидно. В этом году букетик для школьной линейки внуку был скудный», — делится читательница Atas.info.
Конечно, сбор урожая продолжается еще с начала сентября. Сейчас у многих в огородах остались только тыквы да кабачки и те каждое утро покрываются инеем. А вот картошка у многих еще в земле, ее советуют выкапывать как можно скорее.
А вот осень для аграриев обернулась большими потерями. Урожай ухудшается из-за сырой погоды. В регионе действует режим ЧС.