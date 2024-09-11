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Published Сегодня, 03:18

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Updated Сегодня, 03:20

Урожай гибнет на дачах

Заморозки погубили дачные посадки в Новосибирской области

11 сентября 2024, 03:18
Фото: 1MI
Урожай гибнет на дачах
В Новосибирской области не первый день сохраняются ночные заморозки: в редакцию Atas.info жалуются дачники, чьи посадки были уничтожены.

Во многих районах области дачники и жители частных домов столкнулись с уничтожением посадок. Касается это как урожая на огородах, так и цветов в палисадниках.

Ночных заморозков, а они в регионе достигали отметки -2, не выдерживали розы, пионы и другие растения, которые появляются в садах каждый год.

«Я накрывала их материалом для парников на ночь, бесполезно, розы вымерзли. Если пионы сезонно уже начинают засыхать, то за розы обидно. В этом году букетик для школьной линейки внуку был скудный», — делится читательница Atas.info.

Конечно, сбор урожая продолжается еще с начала сентября. Сейчас у многих в огородах остались только тыквы да кабачки и те каждое утро покрываются инеем. А вот картошка у многих еще в земле, ее советуют выкапывать как можно скорее.

А вот осень для аграриев обернулась большими потерями. Урожай ухудшается из-за сырой погоды. В регионе действует режим ЧС.

Для помощи аграриям с 10 сентября вводится режим ЧС в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Дачники#Растения#Урожай#Дача#Заморозки#Огород
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