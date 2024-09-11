Жертва захвата оправдала сожителя и обвинила полицию — люди негодуют в комментариях

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Как следует из информации, опубликованной в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в полицию Заельцовского района поступило сообщение о захвате заложников. Нетрезвый мужчина с охотничьим ружьем удерживал в квартире сожительницу и троих несовершеннолетних детей. Также он выдвинул требование передать ему 3 миллиона рублей. Полицейские отвлекали внимание подозреваемого, пока сотрудники Росгвардии проникли в квартиру через балкон и обезвредили нарушителя. СМИ быстро растиражировали видео.
Сразу после этого заложница выступила с оправданием своего сожителя. По словам женщины, которую цитирует 360.ru, никакого захвата не было. Мужчина, действительно, был пьян, но просто «плохо себя вел», о чем женщина посетовала знакомым. А они возьми и вызови полицию. Дверь хозяин не открывал, потому что имеет на это полное право, убеждена женщина. А из окна он стрелял, потому что патроны «высыпались». Писать заявление на возлюбленного женщина не собирается. В доказательство она опубликовала видео, на котором дети не плачут, а один из силовиков даже фотографируется с ее дочкой.
Такой поворот ввел в замешательство пользователей сети.
«Тип стреляет из окна, у ней два ребенка на руках, а она: „Не сажайте его, пожалуйста“»;
«Что в голове у женщины…? Где инстинкт самосохранения вообще?;
„Ну так очевидно. Боится одна остаться — трое детей“;
„Боится его, вот и претензий нет. Большинство женщин живут с тиранами и очень запуганы“;
„А женщину задержали? Сомнительно как-то. Ей угрожают, а она сториз снимает. Может, они сидели, распивали и им пришла идея „Ты меня захватишь и потребуешь 3 млн“. За ложный вызов их привлечь, детей жалко»;
«Выкатить штраф хороший, чтобы не повадно было обоим», — пишут комментаторы.
В отношении мужчины завели уголовное дело о захвате заложников (пп «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ).