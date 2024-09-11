Жертва захвата оправдала сожителя и обвинила полицию — люди негодуют в комментариях

Сразу после этого заложница выступила с оправданием своего сожителя. По словам женщины, которую цитирует 360.ru, никакого захвата не было. Мужчина, действительно, был пьян, но просто «плохо себя вел», о чем женщина посетовала знакомым. А они возьми и вызови полицию. Дверь хозяин не открывал, потому что имеет на это полное право, убеждена женщина. А из окна он стрелял, потому что патроны «высыпались». Писать заявление на возлюбленного женщина не собирается. В доказательство она опубликовала видео, на котором дети не плачут, а один из силовиков даже фотографируется с ее дочкой.