atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Жертва захвата оправдала агрессивного сожителя из Новосибирска

Жертва захвата оправдала сожителя и обвинила полицию — люди негодуют в комментариях

11 сентября 2024, 05:06
Фото: 1MI

Жертва захвата оправдала агрессивного сожителя из Новосибирска

10 сентября спецназ провел операцию по освобождению четырех заложников — 34-летней сибирячки и ее троих детей-подростков. Подозреваемый — сожитель женщины, но новые подробности перевернули ситуацию с ног на голову.

Как следует из информации, опубликованной в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в полицию Заельцовского района поступило сообщение о захвате заложников. Нетрезвый мужчина с охотничьим ружьем удерживал в квартире сожительницу и троих несовершеннолетних детей. Также он выдвинул требование передать ему 3 миллиона рублей. Полицейские отвлекали внимание подозреваемого, пока сотрудники Росгвардии проникли в квартиру через балкон и обезвредили нарушителя. СМИ быстро растиражировали видео.

Мужчина захватил заложников в Новосибирске — что известно к этому часу
Узнать подробнее

Сразу после этого заложница выступила с оправданием своего сожителя. По словам женщины, которую цитирует 360.ru, никакого захвата не было. Мужчина, действительно, был пьян, но просто «плохо себя вел», о чем женщина посетовала знакомым. А они возьми и вызови полицию. Дверь хозяин не открывал, потому что имеет на это полное право, убеждена женщина. А из окна он стрелял, потому что патроны «высыпались». Писать заявление на возлюбленного женщина не собирается. В доказательство она опубликовала видео, на котором дети не плачут, а один из силовиков даже фотографируется с ее дочкой.

Версии не сходятся: захвативший в заложники мать с детьми новосибирец высказался о ЧП
Узнать подробнее

Такой поворот ввел в замешательство пользователей сети.

«Тип стреляет из окна, у ней два ребенка на руках, а она: „Не сажайте его, пожалуйста“»;
«Что в голове у женщины…? Где инстинкт самосохранения вообще?;
„Ну так очевидно. Боится одна остаться — трое детей“;
„Боится его, вот и претензий нет. Большинство женщин живут с тиранами и очень запуганы“;
„А женщину задержали? Сомнительно как-то. Ей угрожают, а она сториз снимает. Может, они сидели, распивали и им пришла идея „Ты меня захватишь и потребуешь 3 млн“. За ложный вызов их привлечь, детей жалко»;
«Выкатить штраф хороший, чтобы не повадно было обоим», — пишут комментаторы.
Момент освобождения детей-заложников в Новосибирске попал на видео
Узнать подробнее

В отношении мужчины завели уголовное дело о захвате заложников (пп «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ).

Читайте также:
Мужчина захватил заложников в Новосибирске — что известно к этому часуЖенщину и троих детей взял в заложники пьяный житель НовосибирскаСамый заразный штамм коронавируса ворвется в Новосибирск осенью
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Заложники
Подпишитесь
Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске не откроют в 2024 году — причина
Сегодня, 02:13
Дорожники загадили реку под Новосибирском
Сегодня, 04:23
Заморозки погубили дачные посадки в Новосибирской области
Сегодня, 03:18
Названы сроки завершения «бабьего лета» — когда начнутся заморозки и снег
Сегодня, 02:35
Модная обувь — на чем остановить выбор осенью 2024 года
Вчера, 14:09
Ашхабад назван «самым странным городом в мире» — в чем причина
Вчера, 10:52