Астролог: Представители этого знака зодиака — неисправимые правдорубы

Нельзя не признать, что быть честным всегда способен далеко не каждый. Ложь появляется в нашей жизни по множеству причин. Мы обманываем с целью уберечь от тревог близких, во избежание конфликтов или для сохранения хорошей репутации. Но, согласно заявлению астролога Кэрол Старр, один из знаков зодиака предпочитает высказывать правду в лицо, невзирая ни на какие обстоятельства.