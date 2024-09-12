Астролог: Представители этого знака зодиака — неисправимые правдорубы

Posted 12 сентября, 14:51
Published 12 сентября, 14:51
Modified 12 сентября, 14:52
Updated 12 сентября, 14:52
Нельзя не признать, что быть честным всегда способен далеко не каждый. Ложь появляется в нашей жизни по множеству причин. Мы обманываем с целью уберечь от тревог близких, во избежание конфликтов или для сохранения хорошей репутации. Но, согласно заявлению астролога Кэрол Старр, один из знаков зодиака предпочитает высказывать правду в лицо, невзирая ни на какие обстоятельства.
Эксперт уверена, что самый честный знак зодиака — Телец, сообщает NEWIA.
Точно так же, как и Тельцы, ложь не переносят Стрельцы, уточняет специалист. Однако последние по своей сути более сдержанны — они вполне способны промолчать, когда это необходимо. Тельцы же, с трудом принимающие любые перемены, всем своим существом ненавидят ложь, которая воспринимается представителями этого знака как измена своим собственным жизненным принципам.
Причисляемый астрологами к знакам земли Телец желает полностью ориентироваться в окружающей его обстановке. Тщетные мечтания и духовные поиски — не в его вкусе. Тельцы всегда оперируют фактами и в любой ситуации стараются быть предельно откровенными.
По словам астролога, несмотря на прямолинейность, по натуре Тельцы добродушны. Они являются сторонниками решения проблем мирным путем. Так как следствием сокрытия истины зачастую становится непонимание и ухудшение отношений, они стараются как можно скорее докопаться до истины.
Тельцы понимают, что ложь может быть губительной, и стремятся вообще не допускать ее в свою жизнь.