Атака вражеских беспилотников на Новосибирск — как будут бороться с дронами

В основе разработки лежит искусственный интеллект (ИИ), он призван обнаруживать беспилотники и подавлять их работу. Комплексы защиты можно использовать на важных инфраструктурных объектов. Поэтому можно утверждать, что при применении новинки атака вражеских беспилотников на город будет блокирована.