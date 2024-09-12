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Posted 12 сентября, 07:35

Published 12 сентября, 07:35

Modified 12 сентября, 07:37

Updated 12 сентября, 07:37

Систему подавления БПЛА для города разработали в Новосибирске

Атака вражеских беспилотников на Новосибирск — как будут бороться с дронами

12 сентября 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney

Систему подавления БПЛА для города разработали в Новосибирске

Инженеры компании-разработчика создали систему, способную блокировать работу беспилотных летательных аппаратов в условиях города, сообщили разработчики.

В основе разработки лежит искусственный интеллект (ИИ), он призван обнаруживать беспилотники и подавлять их работу. Комплексы защиты можно использовать на важных инфраструктурных объектов. Поэтому можно утверждать, что при применении новинки атака вражеских беспилотников на город будет блокирована.

БПЛА сложнее распознавать в условиях города, когда сигналы теряются на фоне общего шума. ИИ способен пробиться через радиошум и найти нужный сигнал, исходящий от дронов.

Дальность работы устройств — 1,4 километра. Они создают сеть и способны обмениваться информацией. Разработка успешно прошла испытания в Новосибирской области. Разработка уже действует на четырех предприятиях, пишет ТАСС.

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#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Дрон#БПЛА
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