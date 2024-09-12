Атака вражеских беспилотников на Новосибирск — как будут бороться с дронами

Posted 12 сентября, 07:35
Published 12 сентября, 07:35
Modified 12 сентября, 07:37
Updated 12 сентября, 07:37
В основе разработки лежит искусственный интеллект (ИИ), он призван обнаруживать беспилотники и подавлять их работу. Комплексы защиты можно использовать на важных инфраструктурных объектов. Поэтому можно утверждать, что при применении новинки атака вражеских беспилотников на город будет блокирована.
БПЛА сложнее распознавать в условиях города, когда сигналы теряются на фоне общего шума. ИИ способен пробиться через радиошум и найти нужный сигнал, исходящий от дронов.
Дальность работы устройств — 1,4 километра. Они создают сеть и способны обмениваться информацией. Разработка успешно прошла испытания в Новосибирской области. Разработка уже действует на четырех предприятиях, пишет ТАСС.