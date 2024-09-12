Аварийная посадка самолета в поле под Новосибирском: хронология событий

Posted 12 сентября, 09:24
Published 12 сентября, 09:24
Modified 12 сентября, 09:26
Updated 12 сентября, 09:26
В ночь на 12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» с бортовым номером RA-73805 вылетел из Сочи и направился в Омск. За штурвалами находились командир воздушного судна 32-летний Сергей Белов и 56-летний пилот Эдуард Семенов. На борту летели 159 пассажиров, включая 23 детей, и четверо бортпроводников.
Полет прошел без происшествий. Однако ближе к завершению, из-за неисправности гидросистемы, экипаж вынужден был изменить планы и приземлиться на запасной аэродром. Тем не менее, топлива оказалось недостаточно для достижения новой цели, и пилотам пришлось принимать решение о вынужденной посадке в поле с пшеницей недалеко от Новосибирска. Airbus приземлился 9:44 утра, вспоминает «Прецедент».
Никто из находившихся на борту людей не пострадал, но несколько пассажиров обратились за помощью медиков из-за перенесенного стресса. Местные власти организовали временное размещение и обеспечили питание для людей. Посадку самолета в Убинке назвали «Чудом в пшеничном поле», а пилотов стали публично хвалить и даже предлагать награды. Однако результаты проверки авиаинцидента показали, что произошла ошибка со стороны экипажа, которые допустили неточность в определении состояния шасси и расчета топлива для полета до Новосибирска. Эксперты также отметили, что лучше было бы немедленно приземлиться на первом подходящем аэродроме, вместо продолжения полета с нехваткой топлива.
Первое расследование, проведенное в ноябре 2023 года, было аннулировано, и окончательные результаты были объявлены в апреле. Комиссия решила, что главными причинами аварии стали ошибки экипажа, их недостаточная подготовка, а также серьезные нарушения в системе безопасности и контроля полетов авиакомпании.
Рекомендациями после расследования стало увольнение руководителя полетов компании и директора по качеству. Airbus A320, построенный в 2004 году, решили разобрать с возможным использованием некоторых деталей и утилизацией поврежденных. Одной из основных причин этого решения стало отказ концерна Airbus обслуживать российские самолеты данной модели.
Сначала обоих пилотов отстранили от полетов и отправили в отпуск без содержания. Сергей Белов всё-таки ушел из авиакомпании и нашел новую работу пилотом во Вьетнаме, в то время как Эдуард Семёнов согласился на переобучение и продолжил работу в компании. Сначала он работал грузчиком, а также подрабатывал таксистом, чтобы продолжать выплачивать ипотеку и содержать семью. Всё это время он не оставлял надежду вернуться на работу.