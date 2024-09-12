Аварийная посадка самолета в поле под Новосибирском: хронология событий

Никто из находившихся на борту людей не пострадал, но несколько пассажиров обратились за помощью медиков из-за перенесенного стресса. Местные власти организовали временное размещение и обеспечили питание для людей. Посадку самолета в Убинке назвали «Чудом в пшеничном поле», а пилотов стали публично хвалить и даже предлагать награды. Однако результаты проверки авиаинцидента показали, что произошла ошибка со стороны экипажа, которые допустили неточность в определении состояния шасси и расчета топлива для полета до Новосибирска. Эксперты также отметили, что лучше было бы немедленно приземлиться на первом подходящем аэродроме, вместо продолжения полета с нехваткой топлива.