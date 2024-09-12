Дело о мошенничестве возбудили из-за недостроенной школы под Новосибирском

Контракт с подрядчиком ГКУ НСО «Управление капитального строительства» заключило в 2022 году, открыть школу по договору обязались в 2023-м. Однако и в 2024 году учебное заведение работать не начало. Стройка стоит замороженная. Деньги выделяли с 2022 по 2023 год. Сумма аванса превысила 376 млн рублей, утончили в пресс-службе прокуратуры региона.