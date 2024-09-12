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Posted 12 сентября, 07:50

Published 12 сентября, 07:50

Modified 12 сентября, 07:52

Updated 12 сентября, 07:52

Дело о мошенничестве возбудили из-за недостроенной школы под Новосибирском

Дело о мошенничестве возбудили из-за недостроенной школы под Новосибирском

12 сентября 2024, 07:50
Фото: 1MI
В селе Репьево всё никак не могут достроить школу, возведение которой начали в 2022 году, теперь СУ СК по региону возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Контракт с подрядчиком ГКУ НСО «Управление капитального строительства» заключило в 2022 году, открыть школу по договору обязались в 2023-м. Однако и в 2024 году учебное заведение работать не начало. Стройка стоит замороженная. Деньги выделяли с 2022 по 2023 год. Сумма аванса превысила 376 млн рублей, утончили в пресс-службе прокуратуры региона.

Та же организация не выполнила условия другого контракта по реконструкции образовательного учреждения в Коченевском районе.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Бастрыкин затребовал информацию о заморозке строительства школы под Новосибирском
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Ранее ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Мошенничество#Школы
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