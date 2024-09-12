Движение транспорта ограничат в четырех районах Новосибирска

Posted 12 сентября, 04:36
Published 12 сентября, 04:36
Modified 12 сентября, 04:38
Updated 12 сентября, 04:38
По 13 сентября участок улицы Войкова станет уже на два метра (в районе улицы Николая Островского, 193).
По 20 сентября транспорт не сможет проехать по улице Космической, 8.
По 20 сентября улица Ватутина станет уже на десять метров (возле дома №288). Участок улицы Ватутина (возле дома №2) станет уже тоже на десять метров по 22 сентября.
По 25 сентября на пять метров сузят участок улицы Промышленная (ориентир — улица Шекспира, 1/1).
По 5 октября улица Выборная потеряет шесть метров в ширине (возле дома № 140).