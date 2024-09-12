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Posted 12 сентября, 04:36

Published 12 сентября, 04:36

Modified 12 сентября, 04:38

Updated 12 сентября, 04:38

Движение транспорта ограничат в четырех районах Новосибирска

Движение транспорта ограничат в четырех районах Новосибирска

12 сентября 2024, 04:36
Фото: 1MI
Перекрытия затронут Дзержинский, Ленинский, Кировский и Октябрьский районы из-за идущего ремонта, рассказали в мэрии Новосибирска.

По 13 сентября участок улицы Войкова станет уже на два метра (в районе улицы Николая Островского, 193).

По 20 сентября транспорт не сможет проехать по улице Космической, 8.

По 20 сентября улица Ватутина станет уже на десять метров (возле дома №288). Участок улицы Ватутина (возле дома №2) станет уже тоже на десять метров по 22 сентября.

По 25 сентября на пять метров сузят участок улицы Промышленная (ориентир — улица Шекспира, 1/1).

По 5 октября улица Выборная потеряет шесть метров в ширине (возле дома № 140).

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Также мы публиковали топ дорог Новосибирска, скованных регулярными пробками.

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