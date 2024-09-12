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Posted 12 сентября, 04:10

Published 12 сентября, 04:10

Modified 12 сентября, 04:12

Updated 12 сентября, 04:12

Какая школа оказалась хуже

«Исчадие ада, место пыток»: топ-5 худших школ Новосибирска по народному антирейтингу

12 сентября 2024, 04:10
Фото: Изображение Midjourney
Какая школа оказалась хуже

Названы пять худших школ Новосибирска по мнению родителей и детей

Учебный год начался в Новосибирской области: мы нашли школы с самым низким рейтингом по народной оценке.

Рейтинг худших школ Новосибирска основан исключительно на оценках в онлайн-сервисе и не является объективным: мы лишь называем проблемы, которые волнуют учеников и родителей. В расчет брались школы, которые набрали примерно одинаковое количество отзывов.

Лицей №12

Школа находится на улице Улица Серебренниковская, 10 в Центральном районе. В основном, отзывы в 2ГИС оставляют ученики и выпускники. Основной поток жалоб приходится на преподавательский состав, в компетентности которого многие сомневаются:

Фото: 2ГИС.
Лицей №12Лицей №12
Фото: «Яндекс. Карты». Лицей №12
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Лицей №22

Школа расположена на улице ​Советская, 63 в Железнодорожном районе. Более 90% жалоб основаны на том, что в учебном заведении совершаются постоянные поборы, причем в приличных суммах.

Фото: 2ГИС.
Лицей №22Лицей №22
Фото: «Яндекс. Карты». Лицей №22

Лицей №200

Находится школа на улице Кропоткина, 265 в Заельцовском районе. Пользователи жалуются на учителей, из-за которых приходится нанимать репетиторов, так как подготовки просто не хватает. Также жалобы есть на строгое отношение к детям, на их форму и поборы.

Фото: 2ГИС.
Лицей №200Лицей №200
Фото: «Яндекс. Карты». Лицей №200
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Лицей №136

Школа находится на улице Космическая, 10 в Ленинском районе. Основные жалобы связаны с профпригодностью учителей, а также на поборы.

Фото: 2ГИС.
Лицей №136Лицей №136
Фото: «Яндекс. Карты». Лицей №136

Инженерный лицей НГТУ

Лицей находится на улице ​Выставочная, 36​ в Ленинском районе. Ученики жалуются на плохое преподавание предметов и ужасное отношение к детям.

Фото: 2ГИС.
Инженерный лицей НГТУИнженерный лицей НГТУ
Фото: «Яндекс. Карты». Инженерный лицей НГТУ
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