«Исчадие ада, место пыток»: топ-5 худших школ Новосибирска по народному антирейтингу

Находится школа на улице Кропоткина, 265 в Заельцовском районе. Пользователи жалуются на учителей, из-за которых приходится нанимать репетиторов, так как подготовки просто не хватает. Также жалобы есть на строгое отношение к детям, на их форму и поборы.