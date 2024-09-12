«Исчадие ада, место пыток»: топ-5 худших школ Новосибирска по народному антирейтингу

Posted 12 сентября, 04:10
Published 12 сентября, 04:10
Modified 12 сентября, 04:12
Updated 12 сентября, 04:12
Рейтинг худших школ Новосибирска основан исключительно на оценках в онлайн-сервисе и не является объективным: мы лишь называем проблемы, которые волнуют учеников и родителей. В расчет брались школы, которые набрали примерно одинаковое количество отзывов.
Школа находится на улице Улица Серебренниковская, 10 в Центральном районе. В основном, отзывы в 2ГИС оставляют ученики и выпускники. Основной поток жалоб приходится на преподавательский состав, в компетентности которого многие сомневаются:
Школа расположена на улице Советская, 63 в Железнодорожном районе. Более 90% жалоб основаны на том, что в учебном заведении совершаются постоянные поборы, причем в приличных суммах.
Находится школа на улице Кропоткина, 265 в Заельцовском районе. Пользователи жалуются на учителей, из-за которых приходится нанимать репетиторов, так как подготовки просто не хватает. Также жалобы есть на строгое отношение к детям, на их форму и поборы.
Школа находится на улице Космическая, 10 в Ленинском районе. Основные жалобы связаны с профпригодностью учителей, а также на поборы.
Лицей находится на улице Выставочная, 36 в Ленинском районе. Ученики жалуются на плохое преподавание предметов и ужасное отношение к детям.