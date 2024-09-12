Какие тайны скрывает столица самой закрытой страны

Posted 12 сентября, 10:03
Published 12 сентября, 10:03
Modified 12 сентября, 10:05
Updated 12 сентября, 10:05
Миллион человек проживает в городе Ашхабад — столице Туркменистана. Этот город есть в Книге рекордов Гиннеса, как самый беломраморный во всем мире.
В закрытую страну весьма сложно попасть, но некоторым туристам удается это сделать. Они же и раскрывают все изнанку города-миллионника.
Бросающимся в глаза становится то, что на улице практически нет прохожих. По безлюдным улицам ездят только автомобили, они же, к слову, больше в приоритете, чем люди (правила дорожного движения стоят на стороне машин, а не пешеходов, как в России).
Отсутствие людей на улицах связано с политическим устройством. Там негласно работает комендантский час. Город называют произведением искусства, шедевром современности, но создан он для декорации.
Путешественники говорят, что люди там необходимы только как рабочая сила — содержать эту красоту в чистоте: стричь кусты, косить газоны, мести пыль.
Еще одним минусом Ашхабада является его дороговизна. Там высокий ценник как на жилье, так и банальные продукты и вещи первой необходимости. А вот если отойти от центра города — там уже процветает нищета.
«Ашхабад — это дорогущая декорация, которая скрывает тайну того, что жители одной из самых богатых стран просто голодранцы», — делают выводы туристы.
В комментариях туристы выделяют различные минусы, но основные претензии связаны с труднодоступным получением визы, ощущением СССР и тотальным контролем. Блогер даже сравнил столицу с Северной Кореей, где занавес оказался не таким железным, как в Туркменистане.
«С визой сложно»;
«Климат с перепадами настроения… и слишком все дорого, страна закрытая»;
«Тотальный контроль»;
«Город красивый, дешевый для жизни, но стойкое ощущение, что он так и остался в СССР»;
«Низкая скорость интернета, дорогие визы»;
«Трудности попасть туда»;
«В этой стране только минус в одном что очень сложно попасть, так как страна закрытая»;
«В городе нет свободы слова».