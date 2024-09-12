Когда в Новосибирске начнется отопительный сезон — названа точная дата осенью 2024

Posted 12 сентября, 14:02
Published 12 сентября, 14:02
Modified 12 сентября, 14:04
Updated 12 сентября, 14:04
Начало отопительного сезона не за горами. Он стартует на следующей неделе. Постановление уже опубликовал муниципалитет. Начинают подключать объекты с 16 сентября.
Отопительный сезон начнется поэтапно. В первую очередь к теплу подключат здания здравоохранения, дошкольные учреждения.
Батареи в жилом секторе начнут прогреваться с 18 сентября. Тогда же тепло появится в других образовательных учреждениях, бюджетных организациях.
Однако постановление не затрагивает дома, в отношении которых уже определены отдельные условия подключения в другие даты.