atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 14:02

Published 12 сентября, 14:02

Modified 12 сентября, 14:04

Updated 12 сентября, 14:04

Отопление появится на следующей неделе

Когда в Новосибирске начнется отопительный сезон — названа точная дата осенью 2024

12 сентября 2024, 14:02
Фото: 1MI
Отопление появится на следующей неделе

Мэрия назвала точную дату начала отопительного сезона в Новосибирске

В Новосибирске определились с датой начала отопительного сезона, сообщили в мэрии.

Начало отопительного сезона не за горами. Он стартует на следующей неделе. Постановление уже опубликовал муниципалитет. Начинают подключать объекты с 16 сентября.

Отопительный сезон начнется поэтапно. В первую очередь к теплу подключат здания здравоохранения, дошкольные учреждения.

Батареи в жилом секторе начнут прогреваться с 18 сентября. Тогда же тепло появится в других образовательных учреждениях, бюджетных организациях.

Однако постановление не затрагивает дома, в отношении которых уже определены отдельные условия подключения в другие даты.

В Новосибирске начали подключать отопление — подробная карта с адресами
Узнать подробнее
Читайте также:
Как новосибирцам подключить отопление раньше срока — инструкцияНовосибирцы могут замерзнуть — старт отопительного сезона под вопросомОтопительный сезон в Новосибирске — даты начала за последние 10 лет
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Тепло#Отопление#Отопительный сезон
Подпишитесь
Популярное