Колорадские жуки пытаются проникнуть в дома новосибирцев

Posted 12 сентября, 12:43
Published 12 сентября, 12:43
Modified 12 сентября, 12:45
Updated 12 сентября, 12:45
Многие сибиряки уже выкопали картошку в огороде, но сделали это еще не все. В Тогучинском районе местный житель обратил внимание на странное поведение жуков. Он тщательно следил за ботвой, пропитывал ее ядом для насекомых.
Две недели назад мужчина заметил, что жуки появились неизвестно откуда и обитают они у дома. Они ползали по крыльцу, стенам, на чердаке. Новосибирец смахивал их веником и давил, пишет «Тогучинская газета».
По данным биолога, это была новая партия личинок, которая пряталась в земле и вышла на улицы из-за теплой погоды в регионе.