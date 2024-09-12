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Posted 12 сентября, 12:43

Published 12 сентября, 12:43

Modified 12 сентября, 12:45

Updated 12 сентября, 12:45

Жуки атакуют сельчан

Колорадские жуки пытаются проникнуть в дома новосибирцев

12 сентября 2024, 12:43
Фото: 1MI
Жуки атакуют сельчан
В Новосибирской области наблюдается нашествие колорадских жуков, сообщают сибиряки, живущие в частных домах.

Многие сибиряки уже выкопали картошку в огороде, но сделали это еще не все. В Тогучинском районе местный житель обратил внимание на странное поведение жуков. Он тщательно следил за ботвой, пропитывал ее ядом для насекомых.

Две недели назад мужчина заметил, что жуки появились неизвестно откуда и обитают они у дома. Они ползали по крыльцу, стенам, на чердаке. Новосибирец смахивал их веником и давил, пишет «Тогучинская газета».

По данным биолога, это была новая партия личинок, которая пряталась в земле и вышла на улицы из-за теплой погоды в регионе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Картофель#Дача#Огород#Тогучинский район
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