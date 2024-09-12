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Posted 12 сентября, 02:04

Published 12 сентября, 02:04

Modified 12 сентября, 02:06

Updated 12 сентября, 02:06

Первыми тепло получили некоторые объекты

Кому подключили отопление раньше — онлайн-карта подачи тепла в Новосибирске

12 сентября 2024, 02:04
Фото: 1MI
Первыми тепло получили некоторые объекты

Составлена онлайн-карта подключений зданий к отоплению в Новосибирске

Постепенное подключение отопления стартовало в Новосибирске, сообщили в СГК.

Как сообщал во время оперативного совещания в правительстве гендиректор СГК Дмитрий Перязев, первыми к теплу начали подключать социальные учреждения. Это касается детских садов (всего пока отопление получили 12 объектов), а также больница №34, роддом №7 и больница для детей №4. Подробнее — на карте.

Что касается жилых домов, то отопительный сезон еще официально не начался. Батареи в квартирах нагреются лишь тогда, когда на улице температура воздуха продержится не выше +8 ровно пять дней.

Однако пока синоптики такое похолодание не прогнозируют, лишь после 20 числа. Это с учетом того, что практически каждый день столбик термометра показывает в ночное время температуру ближе к нулю или даже минусовую.

Есть шанс получить тепло и раньше. Для этого необходимо направить коллективное письмо в управляющую компанию, тогда заявку рассмотрит СГК.

В Новосибирске начали подключать отопление — подробная карта с адресами
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Отопление#Синоптики#Жилые дома#Квартиры#Детские сады#СГК
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