Кому подключили отопление раньше — онлайн-карта подачи тепла в Новосибирске

Posted 12 сентября, 02:04
Published 12 сентября, 02:04
Modified 12 сентября, 02:06
Updated 12 сентября, 02:06
Как сообщал во время оперативного совещания в правительстве гендиректор СГК Дмитрий Перязев, первыми к теплу начали подключать социальные учреждения. Это касается детских садов (всего пока отопление получили 12 объектов), а также больница №34, роддом №7 и больница для детей №4. Подробнее — на карте.
Что касается жилых домов, то отопительный сезон еще официально не начался. Батареи в квартирах нагреются лишь тогда, когда на улице температура воздуха продержится не выше +8 ровно пять дней.
Однако пока синоптики такое похолодание не прогнозируют, лишь после 20 числа. Это с учетом того, что практически каждый день столбик термометра показывает в ночное время температуру ближе к нулю или даже минусовую.
Есть шанс получить тепло и раньше. Для этого необходимо направить коллективное письмо в управляющую компанию, тогда заявку рассмотрит СГК.