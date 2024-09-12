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Posted 12 сентября, 05:52

Published 12 сентября, 05:52

Modified 12 сентября, 05:54

Updated 12 сентября, 05:54

Номеров в отелях хватит не всем

Номера в отелях Таиланда заканчиваются для туристов

12 сентября 2024, 05:52
Фото: 1MI
Номеров в отелях хватит не всем
Нехватку мест в отелях для туристов предрекают в Таиланде: разбираемся, как быть путешественникам в такой ситуации.

Поток туристов в Таиланд

В 2025 году ожидается, что Таиланд посетят более 2 млн путешественников. Об этом сообщила на брифинге директор по туризму Таиланда Дуангжай Кантиранон. В 2024 году могут прилететь на отдых 1,9 млн российских туристов. Постепенно Таиланд превращается во всесезонное направление. Традиционно цены на гостиницы растут в зимний сезон. В это время на морских курортах просто не хватает номеров для всех туристов. Причем такая картина наблюдается не один сезон.

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Почему мест в отелях Таиланда так мало

На туристическом рынке активно обсуждается тема доступности отелей. Многие туристы обеспокоены, что мест в отелях хватит не всем, но не все помнят, что этот фактор зависит от сезонности.

Туристы сталкиваются с долгим ожиданием подтверждения брони номеров. Происходит это в преддверии новогодних праздников. Сезон в жаркой стране начинается с ноября-декабря по май.

Разбирают места в популярных отелях туроператоры. Речь идет о том, когда турагенты заранее выкупают номера для туристов. Становится сложно найти свободные места в отелях, так как номера без гарантии не всегда подтверждаются быстро, а порой и вовсе отказывают из-за их отсутствия.

Отели бронируют заранееОтели бронируют заранее
Фото: 1MI. Отели бронируют заранее

Доступные гостиницы «по запросу» туроператорам, не всегда можно забронировать по указанной на сайтах цене. Учитывая большой спрос, некоторые владельцы отелей предлагают туроператорам не снижать цену, а увеличивать ее, иногда вдвое.

Зимой отели переходят на гибкие тарифы на зимний сезон, что приводит к увеличению времени ожидания ответа и подтверждения бронирования. Чтобы снизить риск отказа отеля в подтверждении брони, некоторые туроператоры уже сейчас резервируют номера на гарантии.

Проблемы в основном связывают с повышенным спросом на поездки в Таиланд. В настоящее время еще не все места в известных отелях страны на новогодние каникулы распроданы, и большинство гостиниц прекращают бронирование только в середине ноября. Если места в определенном отеле заканчиваются, туристам предлагают другие доступные варианты размещения.

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Что предлагают туристам

Для путешественников, которые в данный момент задумываются о том, чтобы отдохнуть в Таиланде, специалисты по туризму обращают внимание не только на популярные Пхукет и Паттайю, но также на такие места, как остров Самуи, Пханган и Као Лак. Оттуда же можно съездить до главных островов.

Эти курорты не уступают по красоте природы и количеству интересных мест. Инфраструктура отелей там также хороша. И что важно — в этих местах еще можно относительно легко бронировать номера в отелях.

 

Что по ценам?

Если покупать тур в Таиланд на пять ночей в начале октября, то обойдется он вам от 67 тысяч на одного человека. Об этом Atas.Info сообщил туроператор. Речь идет об отелях 3-х звезд. На двоих человек и на 10 дней, путевки стоят от 160 тысяч рублей. К новому году ценник вырастет вдвое.

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Реальные отзывы туристов

Часть путешественников сталкивалась с проблемой нехватки мест в отелях. Бронировать приходилось за несколько месяцев. А вот другая половина россиян советует покупать горящие путевки. Также многие считают, что байку о нехватке мест запустили именно туроператоры, чтобы у них был большой поток клиентов из-за ажиотажа.

«Слава богу пусть там делают свою Анапу, дальше не пускайте только)))»;
«Обожаю Тайланд, но с таким ценами и количеством отдыхающих, пока воздержусь»;
«Поехал в этом году в Таиланд специально в апреле на праздник Сонгкран. Ничего подобного не встретил. И в отелях жил и никогда отель не отказывал в бронировании»;
«Полно горящих, за три дня можно улететь спокойно»;
«Туроператоры пытаются укомплектовать свои чартеры».
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