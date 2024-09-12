Номера в отелях Таиланда заканчиваются для туристов

В 2025 году ожидается, что Таиланд посетят более 2 млн путешественников. Об этом сообщила на брифинге директор по туризму Таиланда Дуангжай Кантиранон. В 2024 году могут прилететь на отдых 1,9 млн российских туристов. Постепенно Таиланд превращается во всесезонное направление. Традиционно цены на гостиницы растут в зимний сезон. В это время на морских курортах просто не хватает номеров для всех туристов. Причем такая картина наблюдается не один сезон.