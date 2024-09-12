Номера в отелях Таиланда заканчиваются для туристов

Posted 12 сентября, 05:52
Published 12 сентября, 05:52
Modified 12 сентября, 05:54
Updated 12 сентября, 05:54
В 2025 году ожидается, что Таиланд посетят более 2 млн путешественников. Об этом сообщила на брифинге директор по туризму Таиланда Дуангжай Кантиранон. В 2024 году могут прилететь на отдых 1,9 млн российских туристов. Постепенно Таиланд превращается во всесезонное направление. Традиционно цены на гостиницы растут в зимний сезон. В это время на морских курортах просто не хватает номеров для всех туристов. Причем такая картина наблюдается не один сезон.
На туристическом рынке активно обсуждается тема доступности отелей. Многие туристы обеспокоены, что мест в отелях хватит не всем, но не все помнят, что этот фактор зависит от сезонности.
Туристы сталкиваются с долгим ожиданием подтверждения брони номеров. Происходит это в преддверии новогодних праздников. Сезон в жаркой стране начинается с ноября-декабря по май.
Разбирают места в популярных отелях туроператоры. Речь идет о том, когда турагенты заранее выкупают номера для туристов. Становится сложно найти свободные места в отелях, так как номера без гарантии не всегда подтверждаются быстро, а порой и вовсе отказывают из-за их отсутствия.
Доступные гостиницы «по запросу» туроператорам, не всегда можно забронировать по указанной на сайтах цене. Учитывая большой спрос, некоторые владельцы отелей предлагают туроператорам не снижать цену, а увеличивать ее, иногда вдвое.
Зимой отели переходят на гибкие тарифы на зимний сезон, что приводит к увеличению времени ожидания ответа и подтверждения бронирования. Чтобы снизить риск отказа отеля в подтверждении брони, некоторые туроператоры уже сейчас резервируют номера на гарантии.
Проблемы в основном связывают с повышенным спросом на поездки в Таиланд. В настоящее время еще не все места в известных отелях страны на новогодние каникулы распроданы, и большинство гостиниц прекращают бронирование только в середине ноября. Если места в определенном отеле заканчиваются, туристам предлагают другие доступные варианты размещения.
Для путешественников, которые в данный момент задумываются о том, чтобы отдохнуть в Таиланде, специалисты по туризму обращают внимание не только на популярные Пхукет и Паттайю, но также на такие места, как остров Самуи, Пханган и Као Лак. Оттуда же можно съездить до главных островов.
Эти курорты не уступают по красоте природы и количеству интересных мест. Инфраструктура отелей там также хороша. И что важно — в этих местах еще можно относительно легко бронировать номера в отелях.
Если покупать тур в Таиланд на пять ночей в начале октября, то обойдется он вам от 67 тысяч на одного человека. Об этом Atas.Info сообщил туроператор. Речь идет об отелях 3-х звезд. На двоих человек и на 10 дней, путевки стоят от 160 тысяч рублей. К новому году ценник вырастет вдвое.
Часть путешественников сталкивалась с проблемой нехватки мест в отелях. Бронировать приходилось за несколько месяцев. А вот другая половина россиян советует покупать горящие путевки. Также многие считают, что байку о нехватке мест запустили именно туроператоры, чтобы у них был большой поток клиентов из-за ажиотажа.
«Слава богу пусть там делают свою Анапу, дальше не пускайте только)))»;
«Обожаю Тайланд, но с таким ценами и количеством отдыхающих, пока воздержусь»;
«Поехал в этом году в Таиланд специально в апреле на праздник Сонгкран. Ничего подобного не встретил. И в отелях жил и никогда отель не отказывал в бронировании»;
«Полно горящих, за три дня можно улететь спокойно»;
«Туроператоры пытаются укомплектовать свои чартеры».