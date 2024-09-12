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Posted 12 сентября, 13:56

Published 12 сентября, 13:56

Modified 12 сентября, 13:58

Updated 12 сентября, 13:58

В чем подозревается депутат

Новосибирского депутата арестовали — в чем его подозревают

12 сентября 2024, 13:56
Фото: 1MI
В чем подозревается депутат

Новосибирского депутата арестовали за хищение 2 млн рублей

Народный избранник из Новосибирской области арестован за возможное хищение миллионов, сообщили в судебном департаменте.

В подозреваемых — Григорий Шикарев. Он является депутатом из Бердска. В горсовете избранник занимался вопросами соцполитики.

Его подозревают в хищении денег в крупном размере. В деле фигурируют средства в размере 2,9 млн рублей.

Шикарева арестовали. Его отправили под домашний арест до 27 октября, пока идет следствие. В дальнейшем меру могут продлить или изменить.

Также за взятку арестовали чиновницу Минстроя. Сейчас подозреваемая под домашним арестом.

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