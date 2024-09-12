Новосибирского депутата арестовали — в чем его подозревают

Posted 12 сентября, 13:56
Published 12 сентября, 13:56
Modified 12 сентября, 13:58
Updated 12 сентября, 13:58
В подозреваемых — Григорий Шикарев. Он является депутатом из Бердска. В горсовете избранник занимался вопросами соцполитики.
Его подозревают в хищении денег в крупном размере. В деле фигурируют средства в размере 2,9 млн рублей.
Шикарева арестовали. Его отправили под домашний арест до 27 октября, пока идет следствие. В дальнейшем меру могут продлить или изменить.
Также за взятку арестовали чиновницу Минстроя. Сейчас подозреваемая под домашним арестом.