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Posted 12 сентября, 01:57

Published 12 сентября, 01:57

Modified 12 сентября, 01:59

Updated 12 сентября, 01:59

Подростки тоже пьют

Подростки из Новосибирской области массово спиваются

12 сентября 2024, 01:57
Фото: 1MI
Подростки тоже пьют
В Новосибирской области привели статистику по алкогольной зависимости среди несовершеннолетних, о чем рассказали в День трезвости.

Как отметил завотделением Центра охраны здоровья подростков Андрей Фунтиков в беседе с молодым поколением, мозг человека развивается только до 25 лет. Если до этого возраста постоянно употреблять алкоголь, то от спирта начинает «шататься» нервная система.

Статистика 2023 года показывает, что наркодиспансер официально поставил на учет 422 ребенка с расстройствами. У 273 из них нашли зависимость от алкоголя.

Эти данные озвучили в день трезвости, который прошел в стране 11 сентября. В это время молодежи читают лекции о вреде напитков с градусом и проводят другие профилактические мероприятия.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Подростки#Алкоголь#Зависимость#Алкоголизм
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