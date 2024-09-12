Пожар в сырном цеху едва не унес жизни 16 жителей Новосибирской области

Posted 12 сентября, 07:03
Published 12 сентября, 07:03
Modified 12 сентября, 07:05
Updated 12 сентября, 07:05
12 сентября в производственных помещениях ООО «СибБарС» в Здвинске Новосибирской области произошел пожар, сгорела крыша на складе. Огонь повредил площадь около 2,5 тысячи кв. метров.
Прокуратура проверит сотрудников предприятия на соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда. Пострадавших в результате пожара нет, 16 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Причину пожара установят дознаватели ГУ МЧС РФ.
Всего в Новосибирской области 51 молокоперерабатывающее предприятие.
12 сентября стало известно, что заместителя главы новосибирского поселка уволили из-за утраты доверия.