Пожар в сырном цеху едва не унес жизни 16 жителей Новосибирской области

Прокуратура проверит сотрудников предприятия на соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда. Пострадавших в результате пожара нет, 16 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Причину пожара установят дознаватели ГУ МЧС РФ.