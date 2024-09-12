atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 07:03

Published 12 сентября, 07:03

Modified 12 сентября, 07:05

Updated 12 сентября, 07:05

Спасение людей в Новосибирской области

Пожар в сырном цеху едва не унес жизни 16 жителей Новосибирской области

12 сентября 2024, 07:03
Фото: 1MI
Спасение людей в Новосибирской области
Прокуратура проверит сотрудников организации на соблюдение правил пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

12 сентября в производственных помещениях ООО «СибБарС» в Здвинске Новосибирской области произошел пожар, сгорела крыша на складе. Огонь повредил площадь около 2,5 тысячи кв. метров.

Прокуратура проверит сотрудников предприятия на соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда. Пострадавших в результате пожара нет, 16 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Причину пожара установят дознаватели ГУ МЧС РФ.

Всего в Новосибирской области 51 молокоперерабатывающее предприятие.

Романтики на паруснике не смогли уплыть за пределы региона — что с ними стало
Узнать подробнее

12 сентября стало известно, что заместителя главы новосибирского поселка уволили из-за утраты доверия.

Читайте также:
Волна холода накрыла Новосибирскую областьДвижение транспорта ограничат в четырех районах НовосибирскаЗамглавы Краснообска уволен с волчьим билетом — что произошло
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Прокуратура
Подпишитесь
Популярное