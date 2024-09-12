Правительство и КСП решают задачи социально-экономического развития региона

Главная тема семинара-совещания — аудит реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере регионального развития. В каждом субъекте России сегодня выполняют большие объемы работ по всем ключевым отраслям. На реализацию нацпроектов, других масштабных инфраструктурных и социальных проектов направлены серьезные средства.