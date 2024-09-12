Правительство и КСП решают задачи социально-экономического развития региона

Posted 12 сентября, 09:31
Published 12 сентября, 09:31
Modified 12 сентября, 09:33
Updated 12 сентября, 09:33
Главная тема семинара-совещания — аудит реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере регионального развития. В каждом субъекте России сегодня выполняют большие объемы работ по всем ключевым отраслям. На реализацию нацпроектов, других масштабных инфраструктурных и социальных проектов направлены серьезные средства.
Строгий контроль необходим и за качеством выполнения работ, и за целевым расходованием финансирования. Чтобы выделенные средства были израсходованы рационально и эффективно, принесли ожидаемый результат региону и жителям.
«Национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, нам дают большую возможность, но это и большая ответственность. Здесь поддержка КСП не только в части надзора, но и в части профилактики, предупреждения, консультации очень важна. Сейчас у нас сложилось конструктивное взаимодействие с КСП Новосибирской области. Перечень направлений совместной работы большой», — сказал губернатор Андрей Травников.
Совместная работа касается не только реализации инфраструктурных проектов в рамках нацпроектов, федеральных, региональных программ. Это и различные мероприятия по соцподдержке отдельных категорий граждан.
«Наша область в этом направлении зачастую является пионером. Многие решения, которые мы совместно с депутатами вырабатываем, опережают федеральные. Я могу привести такие примеры, как программа строительства ФАПов, программа строительства служебного жилья, предоставление сертификатов для приобретения жилья для детей-сирот, земельных участков для многодетных семей и участников боевых действий», — добавил глава региона.
Председатель Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елена Гончарова также отметила конструктивность и эффективность взаимодействия с областным правительством.
«Сегодня для меня очень важно продемонстрировать коллегам, которые приехали со всей России, единство в нашей области законодательной и исполнительной власти. У нас реально есть система сдержек и противовесов, каждая ветвь власти полностью самостоятельна, но при этом мы тесно сотрудничаем. И Контрольно-счетная палата делает акцент не только на последующем контроле, оценке результатов. Мы работаем и на опережение, и где-то участвуем в мозговых штурмах, совместно ищем оптимальные способы решения тех задач амбициозных, которые перед нашей страной ставят президент и время».
Сегодня в Новосибирской области все крупные проекты, все крупные стройки — под контролем КСП. Палата уделяет особое внимание важнейшим сферам жизнедеятельности — строительству, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству, здравоохранению.
«Контрольно-счётная палата Новосибирской области — одна из лучших в стране. Профессионализм коллектива совершенно точно позволит те средства, которые направлены на развитие инфраструктурных проектов, использовать эффективно и в срок», — заявил на семинаре совещании заместитель руководителя аппарата Счётной палаты РФ Евгений Лисютин.
В семинаре-совещании приняли участие сенатор Александр Карелин и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.