Правительство Новосибирской области и Росгидромет начали сотрудничать

Posted 12 сентября, 11:27
Published 12 сентября, 11:27
Modified 12 сентября, 11:46
Updated 12 сентября, 11:46
Стороны наметили некоторые практические шаги и направления сотрудничества — в частности, поддержание и укрепление материальной базы действующих метеостанций, более ранняя и качественная подготовка к грядущему паводковому сезону, взаимодействие с министерствами и ведомствами, сотрудничество с институтами и учёными СО РАН, подготовка кадров в сфере гидрометеорологии.
Глава региона Андрей Травников также поучаствовал в торжественном собрании, которое было посвящено 190-летию Гидрометеорологической службы России. Заслуженным работникам гидрометцентра он вручил грамоты и письма с благодарностью.
«За эти два века сменилось несколько технологических эпох, прогресс ускоряется, цивилизация развивается, и, казалось бы, мы должны всё меньше и меньше зависеть от капризов погоды. Но с каждым годом запрос на результат вашей работы, на информацию о процессах, которые происходят в гидро- и атмосфере, на прогноз явлений только растёт. Вам приходится выдавать всё новые и новые аналитические блоки, которые нужны сегодня не только в самых разных сферах экономики, но и нам, простым людям в повседневной жизни», — отметил губернатор.