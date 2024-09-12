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Posted 12 сентября, 11:27

Published 12 сентября, 11:27

Modified 12 сентября, 11:46

Updated 12 сентября, 11:46

сотрудничество связано с мониторингом состояния окружающей среды

Правительство Новосибирской области и Росгидромет начали сотрудничать

12 сентября 2024, 11:27
Фото: правительство НСО
сотрудничество связано с мониторингом состояния окружающей среды
Соглашение подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.

Стороны наметили некоторые практические шаги и направления сотрудничества — в частности, поддержание и укрепление материальной базы действующих метеостанций, более ранняя и качественная подготовка к грядущему паводковому сезону, взаимодействие с министерствами и ведомствами, сотрудничество с институтами и учёными СО РАН, подготовка кадров в сфере гидрометеорологии.

Глава региона Андрей Травников также поучаствовал в торжественном собрании, которое было посвящено 190-летию Гидрометеорологической службы России. Заслуженным работникам гидрометцентра он вручил грамоты и письма с благодарностью.

«За эти два века сменилось несколько технологических эпох, прогресс ускоряется, цивилизация развивается, и, казалось бы, мы должны всё меньше и меньше зависеть от капризов погоды. Но с каждым годом запрос на результат вашей работы, на информацию о процессах, которые происходят в гидро- и атмосфере, на прогноз явлений только растёт. Вам приходится выдавать всё новые и новые аналитические блоки, которые нужны сегодня не только в самых разных сферах экономики, но и нам, простым людям в повседневной жизни», — отметил губернатор.
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