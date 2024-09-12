Правительство Новосибирской области и Росгидромет начали сотрудничать

Стороны наметили некоторые практические шаги и направления сотрудничества — в частности, поддержание и укрепление материальной базы действующих метеостанций, более ранняя и качественная подготовка к грядущему паводковому сезону, взаимодействие с министерствами и ведомствами, сотрудничество с институтами и учёными СО РАН, подготовка кадров в сфере гидрометеорологии.