Пьяный водитель устроил смертельное ДТП с домом под Новосибирском

Posted 12 сентября, 01:37
Published 12 сентября, 01:37
Modified 12 сентября, 01:39
Updated 12 сентября, 01:39
Все случилось ночью 12 сентября в Ордынском районе. Автомобилем Honda CR-V управлял 33-летний мужчина. На перекрестке он съехал с дороги и врезался в частный дом.
Водитель погиб на месте от полученных травм. Предварительно установлено, что он перед поездкой выпивал алкоголь. Сейчас полиция выясняет все детали происшествия.
Недавно аналитики составили список улиц, где происходит больше всего аварий в Новосибирске. Случается это по разным причинам.