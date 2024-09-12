atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 01:37

Published 12 сентября, 01:37

Modified 12 сентября, 01:39

Updated 12 сентября, 01:39

Погиб человек

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП с домом под Новосибирском

12 сентября 2024, 01:37
Фото: 1MI
Погиб человек
В Новосибирской области водитель погиб после столкновения с домом, сообщили в ГАИ.

Все случилось ночью 12 сентября в Ордынском районе. Автомобилем Honda CR-V управлял 33-летний мужчина. На перекрестке он съехал с дороги и врезался в частный дом.

Водитель погиб на месте от полученных травм. Предварительно установлено, что он перед поездкой выпивал алкоголь. Сейчас полиция выясняет все детали происшествия.

Фото: ГАИ.

Недавно аналитики составили список улиц, где происходит больше всего аварий в Новосибирске. Случается это по разным причинам.

Водитель погиб в ДТП на трассе под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники наживаются на похоронах погибшего в ДТП стоматолога-байкера из БердскаНаркомана судят за смертельное ДТП на Октябрьском мосту в НовосибирскеПассажирка скончалась в реанимации после ДТП с автобусом под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Новосибирск#ДТП#Авария#Погиб#Погибший#Смертельное ДТП#Пьяное вождение
Подпишитесь
Популярное