Россия и Индия не могут договориться о безвизовом въезде для туристов

Posted 12 сентября, 10:20
Published 12 сентября, 10:20
Modified 12 сентября, 10:22
Updated 12 сентября, 10:22
Министерство экономического развития России вело переговоры об обмене группами туристов с Индией в безвизовом режиме. Случиться должно было это в 2024 году. Однако, сроки таких решений сдвинули на 2025 год. Проект так и остался не реализован.
Само соглашение предполагает обмен туристов от 5 до 50 человек, которые смогли бы путешествовать между странами без виз. Для этого оба государства должны утвердить определенных туроператоров, которые будут согласовывать фамилии туристов с органом управления туризмом. После бюрократической процедуры внутри страны, на границе пограничники финально проверят списки с фамилиями и тогда приезжих могут пропустить.
Такую схему придумал Китай еще 30 лет назад, а недавно она была применена с Ираном. А вот сторона Индии считает эту процедуру слишком сложной. Гораздо проще, если каждый путешественник будет обращаться за визами самостоятельно. Восемь лет назад этот вопрос уже поднимали в Ростуризме и теперь Минэкономики наступает на те же грабли, пишет ТАСС.
Эксперты предполагают, что самым удобным способом решения проблемы станет безвизовый въезд на определенное время. Так работает Таиланд и ОАЭ. Однако политическая сторона Индии дает о себе знать. У страны сложные отношения с Пакистаном, где нередко случаются обстрелы и другие боевые столкновения. Открыть границы — равно проникновение в страну нежелательных лиц. Та же история и у России: для индийцев пока нет вероятности сделать въезд свободным полностью.