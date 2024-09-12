Россия и Индия не могут договориться о безвизовом въезде для туристов

Такую схему придумал Китай еще 30 лет назад, а недавно она была применена с Ираном. А вот сторона Индии считает эту процедуру слишком сложной. Гораздо проще, если каждый путешественник будет обращаться за визами самостоятельно. Восемь лет назад этот вопрос уже поднимали в Ростуризме и теперь Минэкономики наступает на те же грабли, пишет ТАСС.