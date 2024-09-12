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Posted 12 сентября, 10:19

Published 12 сентября, 10:19

Modified 12 сентября, 10:21

Updated 12 сентября, 10:21

30 тысяч заплатили маленькой девочке за укус собаки в Новосибирске

Собака покусала маленькую девочку в Новосибирске — во сколько оценили страдания

12 сентября 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney

30 тысяч заплатили маленькой девочке за укус собаки в Новосибирске

В апреле-2024 в Тогучинском районе девочку укусила собака, хозяин которой не следил за своим питомцем, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Девочка получила рваные раны, а также психологическую травму. Поскольку за животное несет ответственность его владелец, то ответчиком по судебному иску выступил хозяин собаки. Суд постановил взыскать с него 30 тысяч рублей.

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Собаки периодически кусают жителей Новосибирска. Иногда это бездомные животные. Права потерпевших представляет прокуратура. Так, в апреле ведомство подало несколько исков, ущерб каждого новосибирца оценили в 50-60 тысяч рублей. На деле эти суммы чаще всего оказываются меньше.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Собака
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