Собака покусала маленькую девочку в Новосибирске — во сколько оценили страдания

Собаки периодически кусают жителей Новосибирска. Иногда это бездомные животные. Права потерпевших представляет прокуратура. Так, в апреле ведомство подало несколько исков, ущерб каждого новосибирца оценили в 50-60 тысяч рублей. На деле эти суммы чаще всего оказываются меньше.