Собака покусала маленькую девочку в Новосибирске — во сколько оценили страдания

Posted 12 сентября, 10:19
Published 12 сентября, 10:19
Modified 12 сентября, 10:21
Updated 12 сентября, 10:21
Девочка получила рваные раны, а также психологическую травму. Поскольку за животное несет ответственность его владелец, то ответчиком по судебному иску выступил хозяин собаки. Суд постановил взыскать с него 30 тысяч рублей.
Собаки периодически кусают жителей Новосибирска. Иногда это бездомные животные. Права потерпевших представляет прокуратура. Так, в апреле ведомство подало несколько исков, ущерб каждого новосибирца оценили в 50-60 тысяч рублей. На деле эти суммы чаще всего оказываются меньше.