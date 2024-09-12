Стало известно, зачем новосибирец «заминировал» торговый центр

Posted 12 сентября, 13:33
Published 12 сентября, 13:33
Modified 12 сентября, 13:35
Updated 12 сентября, 13:35
Все случилось 10 сентября в ТЦ «Гигант», что в Заельцовском районе. В тот день посетителей центра экстренно эвакуировали.
Сообщалась, что внутри бомба. Спецслужбы оперативно отреагировали на возможное минирование.
Выяснилось, что «бомбу» подложил 20-летний гражданин. Это был муляж. Парень решил проверить действия служб в момент ЧП. Теперь злую шутку проверяют правоохранители. Экспериментатора задерживали для допроса.