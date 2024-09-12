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Posted 12 сентября, 13:33

Published 12 сентября, 13:33

Modified 12 сентября, 13:35

Updated 12 сентября, 13:35

Фальшивая бомба была в ТЦ

Стало известно, зачем новосибирец «заминировал» торговый центр

12 сентября 2024, 13:33
Фото: 1MI
Фальшивая бомба была в ТЦ

Новосибирец объяснил, зачем «заминировал» торговый центр

Ложное минирование прокомментировал новосибирец, решивший проверить действия правоохранителей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Все случилось 10 сентября в ТЦ «Гигант», что в Заельцовском районе. В тот день посетителей центра экстренно эвакуировали.

Сообщалась, что внутри бомба. Спецслужбы оперативно отреагировали на возможное минирование.

Выяснилось, что «бомбу» подложил 20-летний гражданин. Это был муляж. Парень решил проверить действия служб в момент ЧП. Теперь злую шутку проверяют правоохранители. Экспериментатора задерживали для допроса.

Фото: пресс-служба Росгвардии.
Сообщение о фонариках с бомбой распространяют в новосибирских чатах
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Бомба#Эвакуация#ТЦ
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