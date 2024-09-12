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Posted 12 сентября, 02:27

Published 12 сентября, 02:27

Modified 12 сентября, 02:29

Updated 12 сентября, 02:29

танки в Новосибирске

Танки НАТО на улицах Новосибирска — что на самом деле происходит в Сибири

12 сентября 2024, 02:27
Фото: Изображение Midjourney
танки в Новосибирске

В Новосибирск привезли танки НАТО из зоны СВО

В Новосибирск привезли танки НАТО, захваченные российскими бойцами во время спецоперации, сообщает мэрия.

Военную технику привезли для проведения выставки. Она пройдет в Новосибирске с 13 по 22 сентября у ГПНТБ.

Фото: мэрия Новосибирска.

Доставляли технику 11 сентября. Для этого даже перекрыли участок дороги: отрезок улицы Кирова от Сакко и Ванцетти до Бориса Богаткова. Его откроют только после 6 утра 13 сентября. Связано это с монтажом транспорта.

Выставка называется «Сила V Правде — Гордость и Победа». Жители Сибири на ней смогут увидеть трофейные танки и другую технику для боев, которую создало НАТО. Танк, бронетранспортер, вездеход и другие 14 единиц техники везли в Новосибирск из зоны СВО. Именно там они и были повержены.

Фото: мэрия Новосибирска.
Техника НАТО на улицах Новосибирска — названы сроки появления танков
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Видео#Новосибирск#Военные#Техника#Выставка
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