Танки НАТО на улицах Новосибирска — что на самом деле происходит в Сибири

Выставка называется «Сила V Правде — Гордость и Победа». Жители Сибири на ней смогут увидеть трофейные танки и другую технику для боев, которую создало НАТО. Танк, бронетранспортер, вездеход и другие 14 единиц техники везли в Новосибирск из зоны СВО. Именно там они и были повержены.