Танки НАТО на улицах Новосибирска — что на самом деле происходит в Сибири

Posted 12 сентября, 02:27
Published 12 сентября, 02:27
Modified 12 сентября, 02:29
Updated 12 сентября, 02:29
Военную технику привезли для проведения выставки. Она пройдет в Новосибирске с 13 по 22 сентября у ГПНТБ.
Доставляли технику 11 сентября. Для этого даже перекрыли участок дороги: отрезок улицы Кирова от Сакко и Ванцетти до Бориса Богаткова. Его откроют только после 6 утра 13 сентября. Связано это с монтажом транспорта.
Выставка называется «Сила V Правде — Гордость и Победа». Жители Сибири на ней смогут увидеть трофейные танки и другую технику для боев, которую создало НАТО. Танк, бронетранспортер, вездеход и другие 14 единиц техники везли в Новосибирск из зоны СВО. Именно там они и были повержены.