Туристические туры на школьные каникулы осенью подскочили в цене в 2024 году

Posted 12 сентября, 11:00
Published 12 сентября, 11:00
Modified 12 сентября, 11:02
Updated 12 сентября, 11:02
Ежегодно в России отмечается тенденция ездить на отдых во время школьных каникул, которые начинаются в октябре. Путешественники планируют поездки не только по России, но и за рубеж.
В лидерах направлений оказались Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Россия, сообщают туроператоры. По сравнению с прошлым годом, цены на туры ощутимо выросли — примерно на 8,3%. При этом растет и поток туристов, а во время каникул он увеличивается вдвое.
Отдых на одного человека в Турции обойдется в текущем году в 89 тысяч рублей (чек вырос на 8,3%). В Египте и Таиланде отдохнуть стоит чуть дешевле — сумма увеличилась на 6 и 23% соответственно. А вот отдых, а Эмиратах заметно подешевел: один человек заплатит 138 тысяч (падение на 13%). По России путевки стали дороже на 20%.
Как сообщил Atas.Info туроператор, отдохнуть в Турции в период с 4 октября на пять дней обойдется от 76 тысяч рублей. Причем отели не премиум класса, а ниже среднего уровня. В Таиланде все более приличней: от 67 тысяч рублей в нормальных отелях.
Зачастую туристы едут в тепло: это Краснодарский край. Также туристы покупают билеты в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и Дагестан.
Также в осенние каникулы становятся востребованными туры по Подмосковью, в Псковскую область, пишет «Интерфакс-Туризм». Там путешественники посещают усадьбы и храмы.