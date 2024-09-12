Туристические туры на школьные каникулы осенью подскочили в цене в 2024 году

Отдых на одного человека в Турции обойдется в текущем году в 89 тысяч рублей (чек вырос на 8,3%). В Египте и Таиланде отдохнуть стоит чуть дешевле — сумма увеличилась на 6 и 23% соответственно. А вот отдых, а Эмиратах заметно подешевел: один человек заплатит 138 тысяч (падение на 13%). По России путевки стали дороже на 20%.