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Posted 12 сентября, 11:00

Published 12 сентября, 11:00

Modified 12 сентября, 11:02

Updated 12 сентября, 11:02

Куда ездят туристы и сколько стоит отдых

Туристические туры на школьные каникулы осенью подскочили в цене в 2024 году

12 сентября 2024, 11:00
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Куда ездят туристы и сколько стоит отдых
Туры стремительно дорожают на время каникул у школьников осенью 2024: рассказываем об одном из пиковых периодов спроса на путешествия у россиян.

Топ направлений для туристов

Ежегодно в России отмечается тенденция ездить на отдых во время школьных каникул, которые начинаются в октябре. Путешественники планируют поездки не только по России, но и за рубеж.

В лидерах направлений оказались Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Россия, сообщают туроператоры. По сравнению с прошлым годом, цены на туры ощутимо выросли — примерно на 8,3%. При этом растет и поток туристов, а во время каникул он увеличивается вдвое.

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Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Какое самое популярное направление

Сколько стоит отдых

Отдых на одного человека в Турции обойдется в текущем году в 89 тысяч рублей (чек вырос на 8,3%). В Египте и Таиланде отдохнуть стоит чуть дешевле — сумма увеличилась на 6 и 23% соответственно. А вот отдых, а Эмиратах заметно подешевел: один человек заплатит 138 тысяч (падение на 13%). По России путевки стали дороже на 20%.

Как сообщил Atas.Info туроператор, отдохнуть в Турции в период с 4 октября на пять дней обойдется от 76 тысяч рублей. Причем отели не премиум класса, а ниже среднего уровня. В Таиланде все более приличней: от 67 тысяч рублей в нормальных отелях.
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Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Туристы выбирают ОАЭ, Таиланд и Турцию
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Где отдыхают в России

Зачастую туристы едут в тепло: это Краснодарский край. Также туристы покупают билеты в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и Дагестан.

Также в осенние каникулы становятся востребованными туры по Подмосковью, в Псковскую область, пишет «Интерфакс-Туризм». Там путешественники посещают усадьбы и храмы.

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