Ученые разработали алгоритм ИИ для анализа паттернов мозга

Ученые утверждают, что созданный ими алгоритм в будущем может найти применение не только в помощи людям с параличом, но и в терапии психических расстройств. Этот алгоритм сможет расшифровывать психические состояния, такие как боль или подавленность. Это, в свою очередь, поможет подобрать более эффективные терапевтические методы, соответствующие индивидуальным потребностям пациентов с психическими заболеваниями, предоставляя необходимую обратную связь.