Ученые разработали алгоритм ИИ для анализа паттернов мозга

Posted 12 сентября, 07:55
Published 12 сентября, 07:55
Modified 12 сентября, 07:55
Updated 12 сентября, 07:55
Как сообщает newkhakasiya.online, во время чтения этого текста ваш мозг одновременно справляется с множеством задач. Вы, может быть, берете чашку чая, вслух читаете статью или испытываете легкое чувство голода. Все эти действия обрабатываются в мозге, создавая сложные схемы электрической активности.
Учёные попытались эту задачу решить и начали выделять определенные паттерны из общей мозговой активности. Для этой цели исследователи Марьям Шанечи и Омид Сани создали новый алгоритм искусственного интеллекта. Итоги их работы были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.
Созданный ими алгоритм может быть полезен для оптимизации интерфейсов «мозг- компьютер» для людей с параличом, которые не могут контролировать мышцы. Эти интерфейсы способны декодировать задуманные движения непосредственно из мозга и преобразовывать их в действия для таких приборов, как компьютерные курсоры или роботизированные руки.
Омид Сани сообщил, что разработанный алгоритм способен выявлять мозговые паттерны, которые связаны с определенным поведением, и анализировать их в процессе обучения нейросети. Он также имеет возможность исследовать другие паттерны, чтобы они не отвлекали внимание и не маскировали интересующие вариации. Сани отметил, что с применением нейросетей алгоритм может описывать широкий спектр мозговых паттернов.
Ученые утверждают, что созданный ими алгоритм в будущем может найти применение не только в помощи людям с параличом, но и в терапии психических расстройств. Этот алгоритм сможет расшифровывать психические состояния, такие как боль или подавленность. Это, в свою очередь, поможет подобрать более эффективные терапевтические методы, соответствующие индивидуальным потребностям пациентов с психическими заболеваниями, предоставляя необходимую обратную связь.