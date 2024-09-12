atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 05:38

Published 12 сентября, 05:38

Modified 12 сентября, 05:40

Updated 12 сентября, 05:40

Волна холода накрыла Новосибирскую область

Волна холода накрыла Новосибирскую область

12 сентября 2024, 05:38
Фото: 1MI
По ночам термометры показывают ниже нуля, но это касается отдельных районов области, предупреждают синоптики.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», заморозки сохранятся до 13 сентября. Минимальные ночные температуры составят -2…0 градусов.

Ранние заморозки особенно опасны для водителей. Факторы риска — дождь (как сильный, так и мелкий), опавшая листва, туманы, лужи и туманы.

Заморозки погубили дачные посадки в Новосибирской области
Узнать подробнее

Заморозки способны погубить урожай и посадки. Агроном рассказал садоводам, как спасти плоды и растения. При помощи этих советов можно даже спасти теплолюбивый виноград.

Читайте также:
Движение транспорта ограничат в четырех районах НовосибирскаЗамглавы Краснообска уволен с волчьим билетом — что произошлоПризыв рожать в 18 лет — вред и польза раннего материнства
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Заморозки
Подпишитесь
Популярное