Волна холода накрыла Новосибирскую область

Posted 12 сентября, 05:38
Published 12 сентября, 05:38
Modified 12 сентября, 05:40
Updated 12 сентября, 05:40
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», заморозки сохранятся до 13 сентября. Минимальные ночные температуры составят -2…0 градусов.
Ранние заморозки особенно опасны для водителей. Факторы риска — дождь (как сильный, так и мелкий), опавшая листва, туманы, лужи и туманы.
Заморозки способны погубить урожай и посадки. Агроном рассказал садоводам, как спасти плоды и растения. При помощи этих советов можно даже спасти теплолюбивый виноград.