Замглавы Краснообска уволен с волчьим билетом — что произошло

Posted 12 сентября, 04:08
Published 12 сентября, 04:08
Modified 12 сентября, 04:10
Updated 12 сентября, 04:10
Уголовное дело в отношении заместителя главы администрации поселка Евгения Коржова возбудили в мае-2024. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет.
Следователи установили, что Коржов получил от индивидуального предпринимателя взятку за содействие при заключении контрактов.
Евгений Коржов находится в СИЗО, ему продлевали арест несколько раз.