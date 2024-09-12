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Posted 12 сентября, 04:08

Published 12 сентября, 04:08

Modified 12 сентября, 04:10

Updated 12 сентября, 04:10

Из-за утраты доверия уволен замглавы поселка Краснообск под Новосибирском

Замглавы Краснообска уволен с волчьим билетом — что произошло

12 сентября 2024, 04:08
Фото: 1MI

Из-за утраты доверия уволен замглавы поселка Краснообск под Новосибирском

Заместителя главы поселка Краснообск уволили в связи с утратой доверия, инициатором выступила прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уголовное дело в отношении заместителя главы администрации поселка Евгения Коржова возбудили в мае-2024. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет.

Следователи установили, что Коржов получил от индивидуального предпринимателя взятку за содействие при заключении контрактов.

Евгений Коржов находится в СИЗО, ему продлевали арест несколько раз.

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Глава поселка тогда пообещал проверить все проекты, которые вел его заместитель. В июле Олег Яцков покинул свой пост. Сейчас обязанности главы поселка исполняет Денис Зеленцов.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Увольнение#Краснообск
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