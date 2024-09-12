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Posted 12 сентября, 10:36

Published 12 сентября, 10:36

Modified 12 сентября, 10:37

Updated 12 сентября, 10:37

В Новосибирске началась вакцинация от гриппа

Жителей Новосибирска поголовно привьют от опасной болезни

12 сентября 2024, 10:36
Фото: 1MI

В Новосибирске началась вакцинация от гриппа

В Новосибирске планируют вакцинировать от гриппа больше миллиона жителей — это 60% от общего числа, рассказали в пресс-центре мэрии.

Пока случаев гриппа не зафиксировали, но врачи ожидают сезонного подъема заболеваемости, говорят специалисты регионального Роспотребнадзора. В качестве превентивной меры жителей будут прививать от гриппа. Заболеваемость ОРВИ сейчас уже набирает обороты.

В Роспотребнадзоре считают лучшей защитой от гриппа вакцинацию. В регионе в наличии есть препараты для взрослых («Совигрипп» и «Флю-М»), а также для детей и беременных («Ультрикс Квадри»). Прививочная кампания уже началась.

В группу риска входят дети, пожилые люди, работники сферы услуг, которые контактируют с большим количеством человек, а также люди с хроническими заболеваниями. Детей планируют прививать в школах и детсадах, взрослые могут обратиться в поликлинику, рабочие коллективы могут вызвать мобильную бригаду.

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Перед тем, как решаться на вакцинацию от гриппа, прочитайте, кому нельзя ставить прививку.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Грипп#Вакцинация#Здоровье
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