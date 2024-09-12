Жителей Новосибирска поголовно привьют от опасной болезни

В группу риска входят дети, пожилые люди, работники сферы услуг, которые контактируют с большим количеством человек, а также люди с хроническими заболеваниями. Детей планируют прививать в школах и детсадах, взрослые могут обратиться в поликлинику, рабочие коллективы могут вызвать мобильную бригаду.