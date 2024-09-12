Жителей Новосибирска поголовно привьют от опасной болезни

Posted 12 сентября, 10:36
Published 12 сентября, 10:36
Modified 12 сентября, 10:37
Updated 12 сентября, 10:37
Пока случаев гриппа не зафиксировали, но врачи ожидают сезонного подъема заболеваемости, говорят специалисты регионального Роспотребнадзора. В качестве превентивной меры жителей будут прививать от гриппа. Заболеваемость ОРВИ сейчас уже набирает обороты.
В Роспотребнадзоре считают лучшей защитой от гриппа вакцинацию. В регионе в наличии есть препараты для взрослых («Совигрипп» и «Флю-М»), а также для детей и беременных («Ультрикс Квадри»). Прививочная кампания уже началась.
В группу риска входят дети, пожилые люди, работники сферы услуг, которые контактируют с большим количеством человек, а также люди с хроническими заболеваниями. Детей планируют прививать в школах и детсадах, взрослые могут обратиться в поликлинику, рабочие коллективы могут вызвать мобильную бригаду.