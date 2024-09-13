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Posted 13 сентября 2024, 10:38

Published 13 сентября 2024, 10:38

Modified 13 сентября 2024, 10:40

Updated 13 сентября 2024, 10:40

Боевой офицер из Новосибирска Шуев рассказал о скрытой мобилизации

Боевой офицер из Новосибирска Шуев рассказал о скрытой мобилизации

13 сентября 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney.
Что такое скрытая мобилизация, рассказал учредитель Новосибирского военно-патриотического движения «Защитник» Владимир Шуев.

Офицер пояснил, что скрытая мобилизация подразумевает под собой набор добровольцев. А вот говорить о второй волне мобилизации оснований нет, поскольку необходимость в этом сейчас отсутствует. При этом потребность может возникнуть в определенный момент, и тогда нужно будет встать на защиту страны.

Поэтому нельзя зарекаться, что второй волны мобилизации в РФ не будет, пишет Сиб.фм.

Дмитрий Песков прокомментировал вероятность новой волны мобилизации
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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность новой волны мобилизации.

Юрист рассказал, что нужно, чтобы мобилизованные вернулись домой. По его словам, для этого нужен приказ президента РФ Владимира Путина. Сейчас в зоне СВО находятся солдаты, накопившие изрядный боевой опыт.

Мы писали о семье погибшего бойца СВО, которые из-за ошибки в документах не могут получить положенные выплаты.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#СВО
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