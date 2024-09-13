Боевой офицер из Новосибирска Шуев рассказал о скрытой мобилизации

Офицер пояснил, что скрытая мобилизация подразумевает под собой набор добровольцев. А вот говорить о второй волне мобилизации оснований нет, поскольку необходимость в этом сейчас отсутствует. При этом потребность может возникнуть в определенный момент, и тогда нужно будет встать на защиту страны.