Дачникам из Новосибирска дали советы по сохранению урожая в заморозки

Интересно, что морковь может выдержать похолодание до +7, свекла до +2, а картошка и вовсе не замерзнет. Лучше всего уже собрать огурцы, помидоры и перец, растущие вне теплицы. Если они растут в теплых условиях, то продержать их можно даже до октября. Отметим, что колорадские жуки проникают в дома новосибирцев из-за бабьего лета.