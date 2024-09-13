Дачникам из Новосибирска дали советы по сохранению урожая в заморозки

Posted 13 сентября, 01:47
Published 13 сентября, 01:47
Modified 13 сентября, 01:49
Updated 13 сентября, 01:49
С начала сентября большинство дачников уже начинают убирать урожай с огородов, но сделали это еще не все: у многих не выкопаны свекла, морковка, картофель и другие овощи. На следующей неделе в регион придут заморозки и надо спасать плоды.
Агроном Вера Петрук рассказала, что меньше всего шансов пережить холода у перцов, баклажанов и томатов. Лучше всего на ночь теплицы хорошо закрывать. Если же они растут в открытом грунте, то желательно овощи уже собрать, особенно помидоры, которые самостоятельно могут дозреть дома.
Перед заморозками лучше всего полить урожай, пишет «АиФ Новосибирск». Влага поможет сохранить тепло.
Интересно, что морковь может выдержать похолодание до +7, свекла до +2, а картошка и вовсе не замерзнет. Лучше всего уже собрать огурцы, помидоры и перец, растущие вне теплицы. Если они растут в теплых условиях, то продержать их можно даже до октября. Отметим, что колорадские жуки проникают в дома новосибирцев из-за бабьего лета.