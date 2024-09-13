Департамент соцполитики мэрии Новосибирска возглавила новая чиновница

Posted 13 сентября, 02:40
Published 13 сентября, 02:40
Modified 13 сентября, 02:42
Updated 13 сентября, 02:42
Главной департамента социальной политики муниципалитета стала Ольга Потапова. О назначении распорядился мэр Максим Кудрявцев. На работу она вышла 13 сентября.
Известно, что чиновница родилась в Иркутске, окончила педуниверситет. Карьеру строила в государственных и муниципальных органах власти. Шесть лет работала в министерстве соцразвития НСО, а с 2017 года была замом министра труда в правительстве.
Также неожиданные кадровые решения произошли в правительстве. Губернатор назначил двух новых замов: называем имена.