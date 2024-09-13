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Posted 13 сентября, 02:40

Published 13 сентября, 02:40

Modified 13 сентября, 02:42

Updated 13 сентября, 02:42

В мэрии новый чиновник

Департамент соцполитики мэрии Новосибирска возглавила новая чиновница

13 сентября 2024, 02:40
Фото: Алёна Рогонова. atas.info
В мэрии новый чиновник
В мэрии Новосибирска новые кадровые назначения: стало известно, кто возглавил департамент соцполитики.

Главной департамента социальной политики муниципалитета стала Ольга Потапова. О назначении распорядился мэр Максим Кудрявцев. На работу она вышла 13 сентября.

Известно, что чиновница родилась в Иркутске, окончила педуниверситет. Карьеру строила в государственных и муниципальных органах власти. Шесть лет работала в министерстве соцразвития НСО, а с 2017 года была замом министра труда в правительстве.

Также неожиданные кадровые решения произошли в правительстве. Губернатор назначил двух новых замов: называем имена.

Стало известно, чем займется вице-губернатор Новосибирской области после отставки
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