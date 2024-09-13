«Домклик» сообщил о росте количества ипотек на новостройки в августе

Posted 13 сентября, 07:58
Published 13 сентября, 07:58
Modified 13 сентября, 07:58
Updated 13 сентября, 07:58
Соответствующими результатами исследований поделились эксперты аналитического центра «Домклик», проведя анализ структуры выдачи ипотек за август текущего года, пишет newsnn.ru.
В целом по стране по отношению к июлю спрос на покупку квартир в новостройках в августе вырос на 62,4%: было оформлено 17,6 тысячи кредитных займов. В общей доле ипотечных выдач он составил 33,4% против июльских 21,7%.
Крупнейшими российскими рынками новостроек по-прежнему являются Москва (49%), Санкт-Петербург (46,1%), Калининградская область (48,2%) и Республика Адыгея (50,4%).
Что касается ключевого драйвера спроса на первичном рынке жилой недвижимости, то им, по словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, остается семейная ипотека. В минувшем месяце в рамках данной программы было выдано 85,7% от общего количества ипотек на новостройки, что стало максимальным в истории исследований показателем. Как и ранее, большую часть кредитов по семейной ипотеке (62,1%) жители нашей страны получают в крупнейших регионах.
В общей сложности в августе Сбером было оформлено 52,6 тыс. займов на ипотеку с ростом на 5,7% к предшествующему месяцу. Этот показатель ниже зафиксированных в мае и в июне, как раз перед отменой в стране массовой льготной ипотеки. Однако он по-прежнему превышает средние значения за первый квартал.
Начиная с мая на вторичном рынке жилья России сохраняется объем выдачи ипотечных кредитов в диапазоне 32–35 тысяч единиц. Из них порядка 32 тысяч единиц было оформлено в августе. С июля наблюдается сокращение доли вторичного рынка на 9,1% — в августе она составила более 60% в структуре выданной ипотеки.
Лидерами по доле на рынке вторички стали Чеченская Республика (90,3%), Магаданская, Тверская, Саратовская и Курская области (от 83,3% до 77,3% в общей структуре выдач ипотеки).
В то же время в российских регионах фиксируется спад на рынке ИЖС: в августе в этом сегменте было выдано только 1,6 тысячи ипотечных займов — это стало минимальным показателем с июля 2022 года. Минимума достигла и доля ипотек, оформленных на рынке ИЖС: в августе этого года данный показатель составил всего 3%. «Домклик» отметил сужение круга заемщиков по семейной ипотеке и новое требование по обязательному применению эскроу-счетов при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.
В некоторых регионах страны доля ИЖС в общем количестве выданных ипотек выросла. В их числе — регионы ДФО (Забайкалье, Камчатка и Бурятия).