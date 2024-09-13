«Домклик» сообщил о росте количества ипотек на новостройки в августе

В то же время в российских регионах фиксируется спад на рынке ИЖС: в августе в этом сегменте было выдано только 1,6 тысячи ипотечных займов — это стало минимальным показателем с июля 2022 года. Минимума достигла и доля ипотек, оформленных на рынке ИЖС: в августе этого года данный показатель составил всего 3%. «Домклик» отметил сужение круга заемщиков по семейной ипотеке и новое требование по обязательному применению эскроу-счетов при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.