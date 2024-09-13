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Posted 13 сентября, 04:18

Published 13 сентября, 04:18

Modified 13 сентября, 04:20

Updated 13 сентября, 04:20

Стал известен график отключения горячей воды в Новосибирске в сентябре

Горячую воду отключат в Новосибирске в сентябре — график по районам

13 сентября 2024, 04:18
Фото: 1MI

Стал известен график отключения горячей воды в Новосибирске в сентябре

Коммунальщики Новосибирска готовятся к отопительному сезону, устранение неполадок на теплосетях продолжается, многим горожанам придется еще потерпеть и посидеть без горячей воды, следует из информации, размещенной на муниципальном портале Новосибирска.

Дзержинский район

Судя по данным, опубликованным на сайте, причинами отключения горячей воды в Новосибирске в сентябре-2024 стали дефекты на теплотрассе, перевозка трубопроводов, монтаж теплосетей, ремонт.

Одни из самых масштабных отключений ожидают в Дзержинском районе.

Отключения горячей воды в Дзержинском районеОтключения горячей воды в Дзержинском районе
Фото: 051.novo-sibirsk.ru. Отключения горячей воды в Дзержинском районе

Заельцовский район

В Заельцовском районе под отключения попадают дома на улице Кропоткина, Лебедевского других.

Фото: 051.novo-sibirsk.ru.

Железнодорожный район

В Железнодорожном районе горячую воду временно отключат в домах на улицах Максима Горького, Чаплыгина, Революции.

Фото: 051.novo-sibirsk.ru.

Калининский район

Здесь 13 сентября еще придется подождать горячей воды жителям улицы Кропоткина. Отключение продолжается больше недели.

Фото: 051.novo-sibirsk.ru.

Кировский район

В Кировском районе Новосибирска займутся монтажом трубопровода. Горячая вода будет отсутствовать в жилых домах на улицах. Аникина, Оловозаводская, Урманова

Фото: 051.novo-sibirsk.ru.

Ленинский район

Коммунальщики здесь точно разгулялись — список получился внушительным. Без горячей воды сидят жители улиц Ватутина, Блюхера, Выставочная, Титова, Амурская, Плахотного, Троллейная. Остальные, а также подробности — в таблице.

Фото: 051.novo-sibirsk.ru.

Октябрьский район

С 13 по 15 сентября горячей воды не будет в домах на ряде улиц: Никитина, Зыряновская, Коммунстроевская, других. Говорят, что это необходимо для подключения участка тепловой сети, а также для демонтажа оборудования.

Фото: 051.novo-sibirsk.ru.

Первомайский район

По 13 сентября продолжается отключение горячего водоснабжения на улицах Одоевского, Твардовского, Шукшина, Ученической, других. Причиной называют остановку работы котельной из-за ремонта.

Фото: 051.novo-sibirsk.ru.

Советский район

На один день — 13 сентября — отключат горячее водоснабжение в домах на улицах Печатников, Софийская, Приморская, Ветлужская, других. Обещают, что это всего лишь ремонт задвижки трубопровода.

Фото: 051.novo-sibirsk.ru.

Центральный район

С 12 по 14 сентября без горячей воды сидят жители домов на улицах Гоголя, Ипподромская, Демьяна Бедного, Достоевского.

Фото: 051.novo-sibirsk.ru.
Стало известно, кому уже дали отопление в Новосибирске
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Посмотрите, когда начинался отопительный сезон в предыдущие годы в Новосибирске.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Горячая вода#Теплоснабжение
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