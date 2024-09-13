Горячую воду отключат в Новосибирске в сентябре — график по районам

Posted 13 сентября, 04:18
Published 13 сентября, 04:18
Modified 13 сентября, 04:20
Updated 13 сентября, 04:20
Судя по данным, опубликованным на сайте, причинами отключения горячей воды в Новосибирске в сентябре-2024 стали дефекты на теплотрассе, перевозка трубопроводов, монтаж теплосетей, ремонт.
Одни из самых масштабных отключений ожидают в Дзержинском районе.
В Заельцовском районе под отключения попадают дома на улице Кропоткина, Лебедевского других.
В Железнодорожном районе горячую воду временно отключат в домах на улицах Максима Горького, Чаплыгина, Революции.
Здесь 13 сентября еще придется подождать горячей воды жителям улицы Кропоткина. Отключение продолжается больше недели.
В Кировском районе Новосибирска займутся монтажом трубопровода. Горячая вода будет отсутствовать в жилых домах на улицах. Аникина, Оловозаводская, Урманова
Коммунальщики здесь точно разгулялись — список получился внушительным. Без горячей воды сидят жители улиц Ватутина, Блюхера, Выставочная, Титова, Амурская, Плахотного, Троллейная. Остальные, а также подробности — в таблице.
С 13 по 15 сентября горячей воды не будет в домах на ряде улиц: Никитина, Зыряновская, Коммунстроевская, других. Говорят, что это необходимо для подключения участка тепловой сети, а также для демонтажа оборудования.
По 13 сентября продолжается отключение горячего водоснабжения на улицах Одоевского, Твардовского, Шукшина, Ученической, других. Причиной называют остановку работы котельной из-за ремонта.
На один день — 13 сентября — отключат горячее водоснабжение в домах на улицах Печатников, Софийская, Приморская, Ветлужская, других. Обещают, что это всего лишь ремонт задвижки трубопровода.
С 12 по 14 сентября без горячей воды сидят жители домов на улицах Гоголя, Ипподромская, Демьяна Бедного, Достоевского.