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Posted 13 сентября, 07:15

Published 13 сентября, 07:15

Modified 13 сентября, 07:17

Updated 13 сентября, 07:17

Турист из Китая пропал в Новосибирске

Гражданин Китая пропал в Новосибирске — что известно

13 сентября 2024, 07:15
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Турист из Китая пропал в Новосибирске

Туриста из КНР Ху Ян ищут в столице Сибири с 6 сентября, тогда он говорил с родителями, сообщают в социальных сетях его знакомые.

Ху Ян путешествует по России с июля. Он уже посетил Москву, Санкт-Петербург, решил посмотреть Новосибирск. Подробностей не так много, но проживает он на улице Петухова в Кировском районе. Там его видели, покупающим продукты питания.

Гражданин Китая путешествовал «дикарем», в одиночку. В конце сентября он собирался домой. После этого связь с мужчиной оборвалась.

Фото: Mash Siberia.

В Новосибирской области до суда всё-таки дошло дело об убийстве Наташи Матюхиной. Напомним, тело девушки до сих пор так и не нашли. Сейчас в пропаже обвиняют двух экс-полицейских.

13 сентября стало известно, что с застройщиком станции метро «Спортивная» разорвали еще один контракт. В кейсе ООО «СпецТрансСтрой» есть также неудачный ремонт Октябрьского моста.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Поиск
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