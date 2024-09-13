Гражданин Китая пропал в Новосибирске — что известно

Posted 13 сентября, 07:15
Published 13 сентября, 07:15
Modified 13 сентября, 07:17
Updated 13 сентября, 07:17
Ху Ян путешествует по России с июля. Он уже посетил Москву, Санкт-Петербург, решил посмотреть Новосибирск. Подробностей не так много, но проживает он на улице Петухова в Кировском районе. Там его видели, покупающим продукты питания.
Гражданин Китая путешествовал «дикарем», в одиночку. В конце сентября он собирался домой. После этого связь с мужчиной оборвалась.
В Новосибирской области до суда всё-таки дошло дело об убийстве Наташи Матюхиной. Напомним, тело девушки до сих пор так и не нашли. Сейчас в пропаже обвиняют двух экс-полицейских.
13 сентября стало известно, что с застройщиком станции метро «Спортивная» разорвали еще один контракт. В кейсе ООО «СпецТрансСтрой» есть также неудачный ремонт Октябрьского моста.