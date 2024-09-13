Губернатор Травников принял участие в открытии выставки трофейной техники

Posted 13 сентября, 09:57
Published 13 сентября, 09:57
Modified 13 сентября, 09:59
Updated 13 сентября, 09:59
В открытии выставки принял участие губернатор Андрей Травников, он поблагодарил командование Центрального военного округа, все воинские формирования и воинские части, входящие в ЦВО, в том числе и новосибирские части, за тот результат боевой работы, который они показывают на рубежах специальной военной операции и за возможность увидеть итог этой работы в центре Новосибирска.
«Мы еще раз убеждаемся в славе русского оружия. Два с половиной года запад поставляет бандеровскому режиму различные „чудеса“ вооружения, а укронацисты радуются каждой очередной поставке, как ярким бусам. Всё это вооружение бьётся русским солдатом, и наглядный пример этого — здесь, в центре города. Русский дух сильнее любой немецкой и заокеанской брони. Это не раз было доказано в нашей истории, доказывается и сегодня», — сказал губернатор Андрей Травников.
Глава региона подчеркнул усилия российских солдат, которые они прилагают для достижения поставленных задач.
«Результат этой работы нашим ребятам достается непросто. Они столкнулись с мощной военной машиной всего натовского блока, и противостоят нашим вооруженным силам, нашим промышленникам не задурманенные головы украинцев, а технологический ум так называемого объединенного запада, а значит, наше объединение и поддержка нашим бойцам нужна сегодня и, наверное, потребуется и завтра», — отметил Андрей Травников.
В экспозиции представлены: бронетранспортёр Armoured Personnel Carrier M113A1 (США), боевая машина пехоты Marder (Германия), боевая машина пехоты Bradley M2A2 (США), боевой танк Abrams (США), бронетранспортёр Kirpi (Турция), бронеавтомобиль Mastiff (Великобритания), общевойсковой автомобиль Humvee (США), бронетранспортёр «Казак» (Украина), вездеход Pinzgauer (Австрия), автомобиль Ford Ranger (США), автомобили Mitsubishi L200 и Nissan Navara (Япония).
Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе специальной военной операции, прибыла в Новосибирск из Республики Алтай и проработает в столице Сибири до 22 сентября. Затем она отправится в Сургут и Новый Уренгой.
Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» — совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов. Она уже посетила шесть регионов страны, её гостями стали свыше 670 тысяч человек.
Кроме техники, все желающие смогут ознакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62-миллиметровым пистолетом и пулемётом Браунинга (США), 5,56-миллиметровой штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-миллиметровым гранатомётом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция), беспилотными летательными аппаратами и FVP-дронами.