Губернатор Травников принял участие в открытии выставки трофейной техники

В открытии выставки принял участие губернатор Андрей Травников, он поблагодарил командование Центрального военного округа, все воинские формирования и воинские части, входящие в ЦВО, в том числе и новосибирские части, за тот результат боевой работы, который они показывают на рубежах специальной военной операции и за возможность увидеть итог этой работы в центре Новосибирска.