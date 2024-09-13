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Posted 13 сентября, 10:37

Published 13 сентября, 10:37

Modified 13 сентября, 10:39

Updated 13 сентября, 10:39

Захватил в заложники детей и женщину

Избрана мера пресечения жителю Новосибирска за захват в заложники детей

13 сентября 2024, 10:37
Фото: 1MI
Захватил в заложники детей и женщину
Мужчине который взял в заложники женщину с ее детьми, определена мера пресечения, сообщает прокуратура Новосибирской области

Состоялся суд по избранию меры пресечения жителю Новосибирска, которого обвиняют в захвате заложников. Он, предварительно напился, а после угрожал сожительнице и ее троим детям. Сам агрессор утверждал, что решил просто пострелять из окна ради забавы. Через несколько часов после освобождения сожительница захватчика попыталась его оправдать. Она обвинила полицию в том, что они «раздули» скандал.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. До 10 ноября обвиняемый проведет в СИЗО. Отметим, что ранее мы сообщали о преступлении. Вызволить заложников смогли только бойцы Росгвардии, которые позже опубликовали видео.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Суд#Уголовное дело
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