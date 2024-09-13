Избрана мера пресечения жителю Новосибирска за захват в заложники детей

Состоялся суд по избранию меры пресечения жителю Новосибирска, которого обвиняют в захвате заложников. Он, предварительно напился, а после угрожал сожительнице и ее троим детям. Сам агрессор утверждал, что решил просто пострелять из окна ради забавы. Через несколько часов после освобождения сожительница захватчика попыталась его оправдать. Она обвинила полицию в том, что они «раздули» скандал.



Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. До 10 ноября обвиняемый проведет в СИЗО. Отметим, что ранее мы сообщали о преступлении. Вызволить заложников смогли только бойцы Росгвардии, которые позже опубликовали видео.