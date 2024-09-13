Когда включат отопление в жилых домах — точная дата

Posted 13 сентября, 08:14
Published 13 сентября, 08:14
Modified 13 сентября, 08:16
Updated 13 сентября, 08:16
С 16 сентября тепло начнут подавать в больницы, оставшиеся детсады.
С 18 сентября отопление наконец-то подключат в жилых домах, в бюджетных организациях, школах, колледжах, вузах.
Ранее в Новосибирске к теплоснабжению подключили 12 детских садов, две больницы и роддом.
Новосибирцы не только замерзают в своих домах — многие страдают от отсутствия горячей воды. Мы публиковали список адресов с датами.