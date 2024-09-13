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Posted 13 сентября, 08:14

Published 13 сентября, 08:14

Modified 13 сентября, 08:16

Updated 13 сентября, 08:16

Названа точная дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Когда включат отопление в жилых домах — точная дата

13 сентября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney

Названа точная дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Теплоснабжение будут подключать в два этапа, это следует из проекта документа, опубликованном на официальном сайте мэрии.

С 16 сентября тепло начнут подавать в больницы, оставшиеся детсады.

С 18 сентября отопление наконец-то подключат в жилых домах, в бюджетных организациях, школах, колледжах, вузах.

Ранее в Новосибирске к теплоснабжению подключили 12 детских садов, две больницы и роддом.

Отопительный сезон в Новосибирске — даты начала за последние 10 лет
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Новосибирцы не только замерзают в своих домах — многие страдают от отсутствия горячей воды. Мы публиковали список адресов с датами.

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